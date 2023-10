Seniorenflat dagen zonder stroom na brand, maar niet iedereen wil weg

Een seniorenflat in Den Bosch zit al dagen zonder stroom na een brand in de meterkast. De gangen zijn pikdonker en warm douchen zit er niet meer in. De bewoners van 53 appartementen mogen in een vakantiepark gaan slapen. Toch wil niet iedereen weg. "Ik blijf gewoon in mijn eigen huisje", zegt de 66-jarige Leentje Grootkerk.

De gangen van de flat zijn griezelig donker en er hangt een penetrante brandlucht. Twee beveiligers bewaken de ingang. Toch houdt dit alles sommige bewoners niet tegen om thuis te blijven. "Ik wil doen en laten wat ik wil! Ik wil de kleinkinderen zien en doe alles op het fietsje."

Tijdelijk verkassen naar Vakantiepark Dierenbos in Vinkel ziet ze niet zitten. "Ik kan alleen niet warm douchen en ik zie niks", relativeert ze. Ook de 72-jarige Leo bleef liever stroomloos thuis. "Je kunt fietsen en meer heb je niet nodig."

De kleine brand ontstond zaterdagmiddag rond een uur in de kelder van de flat aan het Kapelaan Koopmansplein. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Bewoners laten foto's zien van de gesmolten meterkasten in de kelder. "Ik heb op alle deuren staan bonken. Het was heel akelig, al die rook. Het was net een film", vervolgt Leentje.

'Nog weken problemen'

"Heel de flat heeft voorlopig geen stroom", vertelt woonconsulent Nils Dierx van Woonzorg Nederland. "Het vuur is gelukkig op tijd ontdekt. We werken hard aan een oplossing. Ik kan nog niet zeggen hoelang het gaat duren." Verschillende bewoners zeggen te hebben gehoord dat de problemen nog drie tot vier weken gaan duren, maar de woningcorporatie kon dat maandagochtend nog niet bevestigen.

Extra wrang is de situatie voor de 69-jarige Betsie van der Putten, die net bezig was om in de flat de komen wonen. Een ongeduldige schilder staat maandagochtend op de stoep. "Dit is echt totaal niet prettig. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Het gaat nog zo lang duren", vertelt hij.

"We zijn ernstig geschrokken." De 71-jarige Martien den Otter koos wel voor een bungalow in Vinkel. "Voor ons was het geen optie om te blijven. Ze zouden mensen moeten verplichten om weg te gaan", vindt hij. "De lift doet het niet, dat is niet verantwoord in een seniorenflat. Zeker niet als iemand met de ambulance moet." Maar Woonzorg Nederland zegt dat ze bewoners niet kunnen dwingen om weg te gaan.

'Zonnepanelen'

De oorzaak van de brand is volgens Woonzorg nog niet bekend. "Eind augustus zijn de nieuwe zonnepanelen in gebruik genomen. De stroomkasten die nu zijn gesmolten, waren pas vernieuwd. Het is verschrikkelijk."