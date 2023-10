Gewonde man gevonden langs A59, verdachte (23) opgepakt voor mishandeling

Een 23-jarige man uit Waalwijk is maandag opgepakt omdat hij wordt verdacht een ernstige mishandeling langs de A59. Zaterdagmiddag werd daar een man gewond langs de weg gevonden, nadat hij zelf de politie had gebeld. Hij had een gebroken enkel en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens een woordvoerder van de politie is de man buiten zijn auto mishandeld. Of daar een ruzie aan voorafging en hoe de man langs de weg terecht is gekomen is onduidelijk. De politie wil daar in het kader van het onderzoek nu niets over zeggen.

Het slachtoffer heeft zondag aangifte gedaan. Die avond heeft de politie de 23-jarige man uit Waalwijk als verdachte aangehouden. Hij wordt maandag verhoord.

"Omdat er mogelijk nog een verdachte is en we zijn kant van het verhaal nog niet gehoord hebben, kunnen we er verder nog niets over kwijt", zegt een woordvoerder.