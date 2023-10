PSV wil na dramatische start winnen van Sevilla in de Champions League

Kan PSV winnen van Sevilla? Dinsdagavond staat de ploeg van Peter Bosz voor een belangrijk duel in de voorronde van de Champions League. Met Sevilla komt er een uitstekende ploeg op bezoek in het Philips Stadion. PSV moet de wedstrijd winnen, als de club een serieuze gooi wil doen naar overwintering in de Champions League.

In de eerste wedstrijd van PSV was Arsenal met 4-0 veel te sterk. Geen schande, want de Engelse club is een absolute grootmacht in Europa, maar pijnlijk was het wel. Met Sevilla en Lens in de poule is er nog altijd uitzicht op overwintering in de Champions League. Al is het nog lastig inschatten waar deze ploegen staan.

"Ik weet niet of Sevilla minder is dan Arsenal", zei Peter Bosz maandagmiddag in een persconferentie voor de wedstrijd. "Arsenal was gewoon te goed. Hoe de verhoudingen met Sevilla liggen is nog lastig in te schatten. Datzelfde geldt voor Lens."

Luuk de Jong weet in ieder geval dat PSV zich moet gaan focussen op de tweede plek in de poule. “We willen als team laten zien dat we dit niveau aankunnen. We zullen met Lens en Sevilla gaan strijden om plek twee.”