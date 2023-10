Amaroe (21) had seks met 13-jarige vriendin en bedreigde haar: cel en tbs

Tegen de 21-jarige Amaroe S. uit Eindhoven is maandag voor de rechtbank in Den Bosch een jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. De jongeman moet deze straf en gedwongen behandeling krijgen, vindt justitie, omdat hij een seksuele relatie had met een 13-jarige, kinderporno bezat, haar afperste en ook agressief was tegen haar en haar moeder. En ook nog tegen een eerdere vriendin.

Spijt had de 21-jarige Amaroe vooral van het feit dat hij het 13-jarige meisje ooit ontmoet had. In december vorig jaar liep hij haar tegen het lijf in het centrum van Eindhoven. Ze vonden elkaar meteen leuk en binnen een week hadden ze seks met elkaar.

Vanaf daar lopen de verhalen uiteen. Seks is er zeker geweest en ook had Amaroe drie filmpjes van haar op zijn telefoon. Filmpjes die seksueel waren getint, maar die ze zelf had gestuurd, zo legde hij uit.

Geen 17 jaar, maar 13

Al snel werd Amaroe erop gewezen dat zijn nieuwe vriendin geen zeventien was, zoals ze zelf zou hebben gezegd, maar dertien. Zowel een vriend van hem, die haar kende van school en wist dat ze pas in de eerste klas zat en haar moeder wezen hem erop. Maar Amaroe trok zich daar niet zoveel van aan en nam het risico.

Al snel bleek Amaroe niet zo’n gezellige vriend, zo concludeerde de officier van justitie uit het dossier. Hij dwong het meisje tot seks, terwijl ze daar nog helemaal niet aan toe was. Hij wordt snel agressief en kent maar één manier om dingen op te lossen: de sterkste lijken, zoals zijn advocaat hem omschreef.

Broertje van 7 sliep nachten niet

Binnen de kortste keren ontstonden er problemen tussen Amaroe, het meisje en haar ouders. Het meisje gaf aan zwanger te zijn, maar of dat werkelijk zo was, werd niet helemaal duidelijk in de rechtszaal.

In ieder geval ging hij naar het huis waar het meisje met haar ouders woonde om verhaal te halen en dreigde daar een Cobra in de brievenbus te stoppen. Ter plekke vernielde hij ook de schutting en gedroeg hij zich zo agressief dat het 7-jarige broertje er nachten niet van sliep.

Twee jaar zwervend bestaan

Hoe het allemaal zover kon komen en dat Amaroe het meisje zelfs met haar eigen naaktfilmpjes voor 200 euro probeerde af te persen, bleek wel uit het verslag van de deskundigen. Amaroe heeft een persoonlijkheidsstoornis. Hij is al vaker veroordeeld en heeft al heel wat trajecten afgelegd. Ook woonde hij al twee jaar op straat.

De enige mogelijkheid die de officier van justitie dan ook zag is tbs met dwangverpleging. Vanwege zijn criminele verleden, zijn antisociale houding en zijn agressie moet hij behandeld worden. En om de behandeling te laten slagen, zou dat dan een gedwongen behandeling moeten zijn.

Jeugdstraf

De advocaat van Amaroe probeerde daar nog wat vanaf te halen. Hij zou eigenlijk volgens het jeugdstrafrecht moeten worden berecht en dan een pij-maartregel moeten krijgen, ofwel jeugd tbs.

Amaroe hoorde het allemaal aan. Hij was het vooral oneens met het agressieve beeld dat van hem werd geschetst. Het ene moment was hij spraakzaam, dan weer zei hij niets. Vooral als hij zich benadeeld voelde, gaf hij duidelijk zijn mening. Als de vragen wat te moeilijk werden, beriep hij zich vooral op zijn zwijgrecht.

'Ik wil een tweede opvoeding'

Hij vroeg de rechter om hem naar een plek te sturen waar hij een nieuw leven op kan bouwen, onder begeleiding. Ver weg van alle mensen die hij nu kent. Waar hij kan worden begeleid en een baantje kan krijgen. “Ik wil een nieuwe start, een tweede opvoeding”, zo vroeg hij. “Ik heb dingen fout gedaan, dat geef ik toe. Maar ik wil dat ik nu geholpen wordt en niet zomaar na een celstraf op straat geschopt word.”

De rechter doet op 16 oktober uitspraak.