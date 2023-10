Nieuwe tunnel onder A2 en N2 bij Eindhoven na 'monsterklus' geopend

Na bijna twee jaar werk is de tunnel onder de Randweg A2 en N2 van Eindhoven bij knooppunt Batadorp klaar. De officiële opening, compleet met confetti, lichtshow en borrel was deze maandag. Maar een dag eerder kon het publiek al terecht om er te fietsen, wandelen, steppen en te skaten. Vanaf dinsdag kan alle verkeer gebruik maken van de nieuwe verbinding tussen Eindhoven Airport en de stad.

Demissionair minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat en de Eindhovense wethouder Stijn Steenbakkers openden de nieuwe tunnel onder de A2/N2. Hiermee komt een einde aan een gigantische klus die vier jaar duurde en het noordwestelijke deel van Eindhoven van alle opstoppingen moet verlossen.

“Noodzakelijk”, zegt wethouder Steenbakkers. "De groei van Eindhoven gaat onverminderd door. Een goed wegennet voor alle weggebruikers, dat klaar is voor de toekomst, is daarbij van groot belang.” Harbers noemt Eindhoven 'heel belangrijk voor de Nederlandse economie'. "Daarom werken we ook volop aan de bereikbaarheid ervan", aldus de minister.

'Best spannend'

Volgens Sjaak Gerritsen, projectmanager bij bouwbedrijf Strukton, was de aanleg van de tunnel een 'monsterklus'. “Zoiets doe je niet elke dag”, zegt Gerritsen. “En het was een belangrijk project, dus best spannend.” Alleen aan het aanleggen van de tunnel werkten tweehonderd mensen van onder meer de gemeente Eindhoven, Strukton en Rijkswaterstaat mee.

De nieuwe tunnel is 105 meter lang en 6,9 meter hoog en moet de verkeersdrukte bij knooppunt Batadorp en de Antony Fokkerweg verminderen. Daarnaast moet de onderdoorgang er ook voor zorgen dat vrachtverkeer makkelijker weg kan bij het bedrijventerrein GDC in Acht. Ook is er door de tunnel een betere verbinding met de Brainport Industries Campus en Eindhoven Airport.

Vier jaar bouwen

Naast de tunnel zijn eerder aanpassingen in het gebied gedaan, zoals fietsbrug Tegenbosch die over de snelweg loopt. Daarnaast zijn er nieuwe ontsluitingswegen van en naar de A2, de N2 en A58 aangelegd. In totaal is er vier jaar aan het complete wegenproject gewerkt. In totaal zijn er negen nieuwe bruggen, fietstunnels en viaducten aangelegd en acht kilometer nieuw wegdek.