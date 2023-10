Meisjes zien voor het eerst Gianni de W. na afpersing met naaktfoto's

Slachtoffers die werden afgeperst met seksueel getinte foto's, stonden dinsdag voor het eerst oog in oog met verdachte, Gianni de W. uit Etten-Leur. Hij zou 172 slachtoffers hebben gechanteerd. Ondertussen hebben 26 minderjarige meisjes en twee meerderjarige vrouwen aangifte gedaan.

Voor de vierde keer werd de zaak in de rechtbank in Breda behandeld. Voor de eerste keer was de verdachte, de 24-jarige Gianni de W., aanwezig. En daar is de rechter blij mee: "Zo kunnen we u spreken en komen we te weten wat het met u doet."

Gianni zit al in de rechtszaal als de advocaten, slachtoffers en journalisten binnenkomen. Hij zit wat in elkaar gedoken voor de rechter terwijl hij onverstoorbaar voor zich uit kijkt. Zo’n twintig slachtoffers die in de zaal zitten krijgen geen blik van Gianni.

'Schaamte en spijt'

De rechter wil weten hoe het met Gianni gaat. “Ik heb al een hoop verklaard en er is al een last van mijn schouders gevallen”, is zijn eerste reactie. “Een gevoel van schaamte en spijt komt op zo’n dag als vandaag naar boven.”

Hij geeft verder aan dat hij in de gevangenis in Vught hulp krijgt op een speciale afdeling met verdachten en daders van seksmisdrijven. “Er zijn daar maar twaalf plekken en toen er eentje vrij kwam, werd ik benaderd.” Dat bevalt hem beter dan de gevangenis in Dordrecht. Verdachten hebben het namelijk lastig in de gevangenis.

De rechter wil weten hoe het voor hem is dat de slachtoffers achter hem zitten. De meeste kennen zijn gezicht namelijk niet. “Tuurlijk is dat moeilijk, maar het zal voor iedereen fijn zijn dat ze weten wie erachter zat.”

Geld voor naaktfoto

Volgens de officier van justitie zijn er 94 minderjarige slachtoffers en 40 meerderjarige vrouwen. Van 38 slachtoffers is nog niet bekend wie ze zijn. Gianni benaderde zijn slachtoffers via onder andere Instagram en Snapchat. Hij begon onder een valse naam een gesprek en bood de meisjes geld aan als ze een naaktfoto stuurden.

Die inhoudelijke behandeling zal pas begin maart 2024 van start gaan, de rechtbank heeft zes dagen uitgetrokken voor de rechtszaak. De rechter wil vooraf duidelijk hebben welke slachtoffers er op welke dag besproken gaan worden. Omdat Gianni de W. een deel van zijn slachtoffers afperste toen hij zelf nog minderjarig was, zullen die specifieke zaken mogelijk achter gesloten deuren behandeld worden.

Het onderzoek kwam aan het rollen nadat een meisje uit Noord-Holland aangifte deed van afpersing. Ze was toen 15 jaar oud. In de computer van Gianni de W. vond de politie 150 mappen met verschillende meisjesnamen. In sommige mapjes staan volgens het OM duizenden foto's van één slachtoffer.