Zonneauto blijft doel Lightyear, maar eerst focus op alleen zonnedaken

Het parkeren van de plannen voor een auto op zonne-energie is uitstel, geen afstel. Dat stelt de hoogste baas van Lightyear Lex Hoefsloot. Hij gelooft er heilig in dat de auto er ooit komt. Toch gaat Lightyear zich de komende jaren richten op het produceren van zonnedaken voor de auto-industrie. En dat gaat gepaard met een nieuwe ontslagronde.

Lex Hoefsloot zegt nu dat er een ‘andere aanpak’ nodig is om de zonneauto toch op de markt te brengen. “We hebben partners nodig met wie we dit samen kunnen doen. We willen minder in ons eentje doen en in een consortium gaan werken.”

Volgens Hoefsloot is hij in gesprek met partners daarvoor. Ook is hij in gesprek met klanten om zijn zonnedaken af te zetten. De topman van Lightyear is niet bang voor een nieuw faillissement.

“Met onze zonnedaken zijn we uniek in de wereld. De reacties die we krijgen, zeggen dat wij de beste technologie hebben. Er is veel interesse voor in de auto-industrie.” Hoefsloot is ook niet teleurgesteld dat de auto opnieuw op zich laat wachten. “Zolang ik impact kan maken, ben ik niet teleurgesteld. De industrie heeft nog niet gezien dat dit een goed concept is. Maar ik denk echt dat het de toekomst is. Het is alleen pijnlijk om weer afscheid te moeten nemen van mensen.”

Werkgelegenheid

Over hoeveel banen het gaat, kan Hoefsloot nog niet zeggen. Maar de ontslagen gaan wel vallen bij de ontwikkeling van de Lightyear 2, een goedkopere versie van de zonneauto, die het bedrijf in het najaar van 2024 op de markt hoopte te brengen.

“Het is nodig om ons beter te kunnen focussen op de zonnedaken”, zegt Hoefsloot. De kans is aanwezig dat Lightyear op termijn weer mensen gaat aannemen voor het produceren van zonnedaken. Dit gebeurt in een fabriek in Venray, waar nu 20 mensen werken.

Op het kantoor van Lightyear in Helmond werkten zo’n 30 mensen aan het ontwikkelen van de Lightyear 2. En dan zijn er nog tussen de 10 en de 15 mensen actief als management en overhead. Vorig jaar werkten er nog 600 mensen en zag je het bedrijf meteen staan als je Helmond binnenreed langs de Automotive Campus. Nu zijn de trotse letters van het gebouw verdwenen en rijst de vraag of Lightyear nog wel in Helmond blijft.

“Ik kan daar niets over zeggen”, zegt Hoefsloot. “Maar we zitten wel met een team in Venray. Misschien komt er een moment dat we opnieuw moeten nadenken of we op de juiste plek zitten.”

Geld

Lightyear ging begin dit jaar plotseling failliet, omdat de exclusieve Lightyear 0 te duur was geworden om te maken. Het bedrijf had net twee maanden daarvoor nog een productiehal in Finland in gebruik genomen. Een groep investeerders haalde 8 miljoen euro op en het bedrijf kon een doorstart maken. Doel was om een goedkopere auto, de Lightyear 2 op de markt te brengen. Maar daar is 8 miljoen bij lange na niet genoeg voor. Nieuwe investeerders zijn nog niet over de brug gekomen.

Volgens Hoefsloot zijn de investeerders hun geld niet kwijt. “Het zou heel verkeerd zijn als we onze strategie niet veranderd hadden. Iedereen is het erover eens dat dit een logische keuze is.”