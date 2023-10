Bootje slaat om op Volkerak: één opvarende gered, één dood, twee vermist

Op het Volkerak bij Dinteloord is een vissersboot omgeslagen en daarbij zijn zeer waarschijnlijk drie personen om het leven gekomen. Eén opvarende is uit het water gered. Eén andere opvarende is overleden. Het ongeluk gebeurde dinsdagmiddag kort na half vijf door nog onbekende oorzaak. De politie vermoedt dat het om vier Duitsers gaat. Naar de twee vermisten wordt nog steeds gezocht. Het bootje waarin de sportvissers zaten is door nog onbekende oorzaak omgeslagen.

Frits van Otterdijk & Hans Janssen Geschreven door

Het zou gaan om een klein recreatievaartuig waarmee vissers het water opgaan. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, zo heeft Rijkswaterstaat drie schepen ingezet. Ook twee traumahelikopters zijn ingeschakeld. Er is een grote zoekactie op poten gezet om de slachtoffers te vinden.

De haven staat vol met wagens en schepen van hulpdiensten (foto: Christian Traets/SQ Vision).

Ook twee traumahelikopters werden ingezet (foto: Christian Traets/SQ Vision).

Hulpdiensten zijn massaal een zoektocht begonnen bij het Volkerak (foto: Christian Traets / SQ Vision)