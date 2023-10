Zoekactie naar twee vermiste vissers op Volkerak gaat verder in het donker

De zoekactie naar twee vermiste vissers op het Volkerak bij Dinteloord gaat dinsdagavond ook in het donker door. De hulpdiensten gaan er vanuit dat de slachtoffers zijn verdronken, maar zetten alles op alles om hun lichamen te bergen. Dat laat de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant weten. Eerder op de dag sloeg hun bootje door onbekende oorzaak om op het water. In het vaartuig zaten nog twee andere opvarenden. Een van hen kwam om het leven, de tweede werd levend uit het water gehaald.

Het ongeluk gebeurde dinsdagmiddag rond half vijf. De politie vermoedt dat het om vier Duitsers gaat. Het bootje waarin de sportvissers zaten, kantelde ondersteboven en de opvarenden kwamen terecht in de rivier. Nadat iemand vanaf een passerende boot alarm sloeg, rukten de hulpdiensten massaal uit.

Hulpdiensten massaal uitgerukt

Voor de reddings- en zoekactie heeft Rijkswaterstaat drie schepen ingezet. Ook vaartuigen van politie en brandweer doen mee. Het zoeken wordt onder meer ondersteund met drones en onderwatercamera's.

Verder zijn twee traumahelikopters, de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, de Kustwacht en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) ingeschakeld.

Volgens een woordvoerder van de politie is de toedracht van het ongeval onduidelijk. Ook is het gissen waarom het viertal met het bootje het Volkerak is opgegaan.

'Belangrijke bron'

De man die het ongeluk overleefde, kon mede dank zij een schipper levend uit het water worden gehaald. "Hij is nagekeken en was fysiek in orde", meldt de politiewoordvoersder. "Maar wat er is voorgevallen, zal op hem een grote indruk hebben gemaakt. Ook is hij ineens drie personen kwijtgeraakt. We hebben hem slachtofferhulp aangeboden en hopen van hem wat informatie te kunnen krijgen. Hij is een belangrijke bron voor ons om te achterhalen wat er precies is gebeurd."