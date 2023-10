Peter Bosz is ondanks fouten positief over Ramalho en de verdediging

Verdedigend was het zeer matig wat PSV dinsdagavond liet zien tegen Sevilla. Mede daardoor pakten de Eindhovenaren niet de broodnodige drie punten. Toch wilde trainer Peter Bosz na afloop niet met de vinger wijzen naar zijn verdedigers. Maar dat er fouten waren gemaakt, moest de oefenmeester toch toegeven.

Niet alleen Ramalho zag er slecht uit. Bij de openingstreffer van Sevilla liepen meerdere PSV'ers weg van hun man waardoor Nemanja Gudelj kon scoren. Ook dit moment aanhalend liet de trainer zich niet uit de tent lokken. “Je gaat mij niet negatief horen over de verdediging. Zij hebben het goed gedaan. We willen naar voren verdedigen en dat hebben we goed gedaan. Natuurlijk hebben we op sommige momenten ook geluk gehad, maar over het algemeen was het goed.”

Vooral André Ramalho had dinsdag zijn avond niet en maakte veel fouten. Dat zag ook zijn trainer, maar Bosz wilde vooral het positieve benoemen. “Ramalho is een geweldige verdediger. We weten dat hij soms mindere momenten heeft, dan wordt hij gelijk door de rest van de wereld afgerekend. Maar tegen Volendam valt hij geweldig in en sleept hij de ploeg erdoorheen. Hij is een betrouwbare verdediging, maar maakt soms foutjes.”

Verder overheerste er vooral frustratie bij PSV dat wist dat het deze wedstrijd moest winnen. “Dit voelt niet als een gewonnen punt”, zei Bosz na afloop. PSV maakte de gelijkmaker pas in de blessuretijd, maar echt blij was hij niet. “We moesten hier eigenlijk winnen. Gelukkig kan het door het punt nog alle kanten op in de poule.”

Noa Lang was de beste man aan de kant van PSV. Hij werd na afloop uitgeroepen tot ‘Man of the Match’, maar met de trofee in zijn hand keek hij als een oorwurm. “Ik ben nogal geïrriteerd. We hadden hier moeten winnen. Leuk dat we goed gespeeld hebben, maar daar hebben we niks aan. Het moet gewoon beter als team.”

Ook was hij kritisch op zijn eigen spel. “Het is leuk dat ik ze allemaal voorbij dribbel, maar het levert geen rendement op. Dan komt er weer zo’n kutschot. Sorry voor het taalgebruik, maar ik ben gewoon echt niet blij. We moeten flink aan de bak in de poule.”

