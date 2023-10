Universiteitsblad TU Eindhoven op zwart: 'Beperking van persvrijheid'

Het universiteitsblad Cursor van de Technische Universiteit Eindhoven staat sinds dinsdag op zwart. Het is een protest van de redactie tegen de 'beperking van de persvrijheid'. De journalisten van Cursor voelen zich al maanden beknot in hun werk door het universiteitsbestuur en de redactieraad. Een onthullend artikel van Cursor over belangenverstrengeling op de universiteit deed de bom barsten. Het kostte dinsdag uiteindelijk de kop van hoofdredacteur Han Konings.

Alle berichten op de website van Cursor zijn sinds een dag onleesbaar gemaakt. In een verklaring legt de redactie van Cursor uit waarom. "Cursor ervaart vanuit het College van Bestuur van de TU/e en de reedactieraad een steeds groeiende druk om bepaalde artikelen, die als onwenselijk worden gezien, niet te publiceren."

Dat oordeel trof vlak voor de zomer ook een artikel over belangenverstrengeling op de universiteit. Volgens de redactieraad zou het bericht 'niet voldoen aan de informatiebehoeften' van de TU/e-gemeenschap'. Kort daarna werd druk uitgeoefend op de hoofdredacteur van Cursor om een andere functie binnen de organisatie te bekleden. In 2021 was hier ook al eens op aangedrongen na het verschijnen van een ander gevoelig artikel.

Reputatie universiteit

"We voelen enorme onzekerheid over de toekomst van Cursor als een onafhankelijk medium", zo schrijft de redactie. Die wijst erop dat volgens de journalistieke regels wordt gewerkt. Alle bronnen en feiten worden zorgvuldig gecontroleerd, er is ruimte voor wederhoor. "Ook als het over zaken gaat die minder gunstig zijn voor de reputatie van de universiteit."

Klokkenluider

Die argumenten hebben het universiteitsbestuur niet overtuigd, waarna de hoofdredacteur door de aanhoudende druk besloot om het gewraakte bericht in te trekken. Het redactielid dat de belangenverstrengeling aan de kaak stelde in haar artikel, zag vervolgens geen andere uitweg dan als klokkenluider deze affaire naar buiten te brengen.

Op 26 juni diende ze een officiële klacht in bij de universiteit. Die is dan verplicht om de kwestie in behandeling te nemen. Maar dat gebeurde kennelijk niet van harte. Na veel omwegen belandde de klacht bij de betreffende commissie die nu eind oktober de betrokkenen gaat horen.

Hoofdredacteur weg

Maar nog voordat de commissie aan de zitting begint, is het eerste slachtoffer dinsdag al gevallen. Hoofdredacteur Han Konings die al ruim een kwart eeuw leiding geeft aan Cursor, moet het veld ruimen. Hij is per direct uit zijn functie ontheven.

"In deze situatie kunnen wij ons werk niet naar behoren uitvoeren", schrijft de redactie van Cursor. Ze eist dat het universiteitsblad onbevangen moet kunnen werken. Daarvoor zijn een aantal stappen noodzakelijk.

Allereerst moet de huidige redactieraad plaats maken voor een nieuwe, onafhankelijke redactieraad. Ook moeten de redactieleden van Cursor een stem hebben bij het vinden van een nieuwe hoofdredacteur. En de journalistieke gedragscode voor de universiteitsjournalisten, het zogeheten redactiestatuut, moet worden herzien om de onafhankelijkheid van Cursor te garanderen.

Betrokken partijen waren dinsdagavond laat niet bereikbaar voor een reactie.