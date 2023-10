Fietser blijft op opengaande brug staan: 'Dit is levensgevaarlijk'

Sander Wallenburg kon zijn ogen niet geloven toen hij dinsdag in Tilburg een fietser op de opengaande brug van de Bosscheweg zag staan. "Staat er nu echt iemand op de brug!? Ik wist niet wat ik zag", zo vertelt hij woensdagochtend nog altijd verbaasd. Ook een woordvoerder van Rijkswaterstaat moest wel even knipperen met haar ogen toen ze de foto zag die Sander van de situatie maakte. "Dit is heel vervelend en gevaarlijk", zegt ze.

Dat iemand echt op een brug staat die opengaat, gebeurt volgens de woordvoerder van Rijkswaterstaat niet vaak. Dat mensen slagbomen en signalen negeren, komt volgens haar echter te vaak voor. Hier is Rijkswaterstaat volgens haar dan ook helemaal klaar mee. “Het is gevaarlijk voor jezelf, voor schippers en voor onze mensen. Een schip is ook niet zomaar afgeremd. Heel vervelend dus dat steeds meer mensen onder slagbomen door duiken."

Bruggen worden op afstand bediend. Dat gebeurt voor deze zogenoemde tafelbrug in Tilburg vanuit de centrale aan de Oisterwijksebaan in de stad. Vanuit daar worden in totaal 43 bruggen bediend en met camera's in de gaten gehouden. “Een operator of brugwachter moet wanneer hij iets ziet de afweging maken om op de noodknop te drukken. Dat is stressvol voor onze mensen", legt ze uit.

Rijkswaterstaat heeft het voorbeeld van de fietser op de brug in Tilburg gedeeld met de politie en de gemeente. Sowieso heeft de dienst contact met deze instanties over 'slagboomduikers' in de stad. "Het gaat hier om een overtreding van de verkeerswet. Daarom zou het fijn zijn als er vanuit de bevoegde instanties meer gehandhaafd kan worden op het negeren van het rode licht/stopsignaal bij een brug."

Zelf kan Rijkswaterstaat dat volgens haar niet. Camerabeelden van de dienst mogen namelijk niet worden gebruikt voor opsporing en vervolging in dit soort zaken.

Vorig jaar startte Rijkswaterstaat een campagne tegen 'slagboomduikers':