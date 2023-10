Sergio Ramos is boos op 'schandalige' arbitrage na duel tegen PSV

De wereldberoemde verdediger Sergio Ramos van Sevilla is op zijn zachtst gezegd niet tevreden na het Champions League-duel tegen PSV in Eindhoven dinsdagavond. Ramos beklaagt zich met name over het niveau van de scheidsrechters.

Ramos noemt het gelijkspel bitterzoet. “Een punt in een uitduel is waardevol, maar we hebben twee punten verloren door kleine details”, laat de verdediger weten op X.

“En even terzijde: waar dienen hulpmiddelen voor als je ze niet gebruikt?”, vervolgt Ramos. Hij doelt daarbij op de afgekeurde goal van Sevilla-speler Adrià Pedrosa vanwege hands. Daarna kreeg PSV een penalty, nota bene na een overtreding van Ramos zelf.

Na de wedstrijd deelde Ramos ook in de Spaanse pers zijn frustratie. “Dit is een schande”, zegt Ramos in de Spaanse krant AS. “Het was alsof PSV die gelijkmaker moest scoren. Koste wat kost.”

PSV

Het 2-2-gelijkspel was beladen en zwaar bevochten. De Eindhovenaren noteerden in de vermakelijke tweede groepswedstrijd in de Champions League liefst 26 doelpogingen, maar toch bleek dat niet genoeg voor de winst.

Het was, na de kansloze nederlaag van 4-0 bij Arsenal van twee weken terug, opnieuw een vrij harde les. "De jongens waren stil na afloop, ze waren niet blij met de eindstand", zei trainer Peter Bosz.

"We hebben tegen een hele ervaren en geslepen ploeg gespeeld. In grote delen van de wedstrijd voetbalden we goed en waren we de bovenliggende partij. Het rendement was opnieuw niet echt hoog”, besloot de 59-jarige coach van de Eindhovenaren.

