Teun Toebes (24) reist de wereld rond op zoek naar mensen met dementie

Teun Toebes uit Best is 24 en kerngezond, maar woont al drie jaar tussen ouderen met dementie op de gesloten afdeling van het verpleeghuis. nders dan de bewoners heeft hij wel de cijfercode om de deur naar de buitenwereld te openen. Met filmmaker Jonathan de Jong reisde hij de hele wereld over om te kijken hoe mensen met dementie leven. Het resultaat, de film 'Human Forever', gaat maandag in Amsterdam in première. Hij vertelt er woensdag over in het tv-programma 'KRAAK vraagt door' van Omroep Brabant.

Zeven jaar geleden kwam Teun voor het eerst op zo'n afdeling kwam en vanaf dat moment heeft hij een missie: een menswaardiger bestaan voor de bewoners. Na drie jaar verlangt Teun naar een gewoon leven, niet langer afgezonderd van de samenleving. Mens centraal

Teun is hoopvol teruggekomen van zijn reis rond de wereld. Hij zag dat er overal initiatieven zijn voor een zorg waarbij de mens centraal staat. En dat is precies de verandering waar hij al jaren voor pleit. Volgens hem kijken we in Nederland te veel naar de ziekte en te weinig naar de mens. "Ik zie nu ook bij mijn oma hoe ontwrichtend dementie is, maar ik heb ook gezien dat mensen zeker zoveel verdriet hebben van de manier waarop er met hen wordt omgegaan." Hij vindt dat mensen met dementie 'sociaal dood' verklaard worden. "Het meest pijnlijk vind ik als mensen aan me vragen: waarom zou je je inzetten voor mensen met dementie, ze zijn het toch meteen vergeten? Dan zeg je dus eigenlijk dat die mensen er niet meer toedoen." Bestseller

"Dan voel ik in elke vezel van mijn lijf: mijn huisgenoten doen er wél toe, maar ook die andere 55 miljoen mensen wereldwijd die dementie hebben. Ieder mens wil er toedoen." En zo blijft Teun zijn invloed gebruiken om de zorg te veranderen. Zijn boek 'VerpleegThuis' werd een bestseller en is vertaald in het Engels, Duits en Arabisch. Er is een theatervoorstelling met dezelfde titel en nu dus ook de film 'Human Forever'. Premier Mark Rutte zag de film en sprak over 'een monument voor iedereen met dementie'. Voor zijn huisgenoten is al een plekje gereserveerd bij de première. Die huisgenoten zal hij missen, zegt hij, als hij weer 'buiten' gaat wonen. "Maar niet het systeemplafond dat ik elke morgen zie als ik mijn ogen open." 'KRAAK vraagt door' wordt elke woensdag uitgezonden om 17.15 uur en daarna herhaald. Het programma is ook online terug te kijken en via Brabant+.