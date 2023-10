Sam (22) gaat in een Volkswagenbusje wonen: ‘De enige oplossing’

Sam Valk (22) rijdt met haar blauwe Volkswagenbusje door Breda: “Dit is mijn toekomstige huis.” Over een half jaar wil ze in het busje wonen, niet uit luxe maar omdat de huren te hoog zijn en ze onmogelijk een koophuis kan betalen. “Het is een oplossing voor een heel schrijnend probleem.”

Sam heeft het busje gekocht voor 7000 euro. Het is nu nog een rijdende bouwval. Overal zitten roestplekken en gaten, het is alles behalve leefbaar. “Ik heb mezelf een half jaar gegeven om te verbouwen”, zegt Sam terwijl ze naar de werkplaats rijdt. “Isoleren is het belangrijkste, want het is niet alleen voor de zomer, maar ook voor de winter.”

"Ook al is ie klein, het is wel van mezelf.”

Met een kwastje is ze de roestplekken aan het behandelen. De volgende stappen zijn een zonnepaneel, zodat Sam haar telefoon kan opladen, en verwarming. “Ik moet er echt in kunnen leven.” Na vier jaar in een studentenhuis wil Sam graag een plekje voor zichzelf hebben. “Maar ik kan niks betalen. De huren zijn gewoon te hoog en sociale huur heeft enorme wachtlijsten. Daarnaast verdwijnt je geld in een zwart gat als je huurt, niks is van jezelf.” Dan maar een huis kopen, zou je zeggen. “Dat heb ik al lang uit mijn hoofd gezet. Ik denk dat ik nooit een huis kan betalen.” Het enige wat Sam wil is ‘een hok’ dat ze niet hoeft te delen en dat van haarzelf is. “En dat is deze bus. Ook al is hij klein, hij is wel van mezelf.”

"Het voelt bevrijdend.”

Voordat ze uit haar studentenkamer kan, moet er dus nog flink geklust worden. “Maar dat is heel erg leuk, ik bouw echt aan mijn eigen plekje.” Met trots laat ze haar rijdende huis zien. “Hier is mijn voordeur”, zegt ze terwijl ze de zijdeur openschuift. Ze stapt haar huis van zes vierkante meter binnen. Tegen de achterkant op het bed, bij de voordeur de keuken en de bijrijdersstoel kan straks omdraaien en dan wordt dat de plek om te eten. En de wc en badkamer? “Mijn droom is dat ik voor een klein prijsje een plek bij een boer kan krijgen en dat ik daar kan douchen. En je hebt portable wc’s, niet ideaal maar het doet wat het moet doen.” Overigens zal ze ook nog een oplossing moeten vinden voor haar officiële woonadres. 'Fulltime reizigers' moeten een briefadres hebben voor hun post, maar dat is de meeste gemeenten beperkt geldig. Als je vrienden of familie opgeeft als woonadres, kunnen zij toeslagen mislopen of meer belasting moeten betalen. Sam ziet het busje simpelweg als oplossing voor haar woonprobleem. “Het is nu echt populair om in een camper of busje te wonen, maar ik wil gewoon mijn eigen plek en niet veel huur betalen.” Uiteindelijk heeft het ook voordelen, weet Sam. “Ik kan gaan en staan waar ik wil en ik kan er ook nog mee op vakantie. Het voelt bevrijdend.” Ooit hoopt ze in een echt huis te kunnen wonen: “Maar ik ben bang dat dat niet in Nederland gaat gebeuren.”