Meisje (16) steekt leeftijdsgenote met stanleymes: 100 uur werkstraf

Een meisje van 16 heeft in haar woonplaats Eindhoven een leeftijdsgenote meerdere keren met een stanleymes gestoken. Het slachtoffer werd in haar gezicht en op andere plekken in het lichaam geraakt. Dit gebeurde in januari dit jaar. De dader krijgt van de rechtbank in Den Bosch een werkstraf van 100 uur en moet het slachtoffer 2000 euro schadevergoeding betalen.

Volgens de rechter gaat het om een poging tot zware mishandeling. Het meisje hield aan de steekpartij, waarvan de aanleiding onbekend is, onder meer een litteken onder haar rechteroog over. De rechtbank vindt het erger dat het slachtoffer er dagelijks aan wordt herinnerd en dat zij ook psychische problemen heeft overgehouden aan de steekpartij. De rechtbank in Den Bosch hield er rekening mee dat de dader vorig jaar september ook al met een meisje van twaalf heeft gevochten. Deze vechtpartij was aan het Grote Bos in Geldrop. Het slachtoffer werd geschopt, geslagen, aan de haren getrokken en bij de keel gegrepen. Hierbij waren ook anderen betrokken. Het meisje van zestien krijgt nog eens 80 uur werkstraf als ze opnieuw in de fout gaat. Omdat de kans op herhaling groot is, moet ze snel onder toezicht komen te staan.