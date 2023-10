Vissers verdronken op het Volkerak: 'Bij windkracht 5 vraag je om ellende'

Het ongeluk op het Volkerak waarbij dinsdagavond drie sportvissers om het leven kwamen, gebeurde bij een stevige westenwind met kracht 5 tot 6. Evert Oostdam kent als sportvisser en organisator van hengelsportevenementen het Volkerak als zijn broekzak. “Op het Volkerak kan het echt spoken. Bij windkracht 5 of meer heb je daar als sportvisser echt niks te zoeken, dat is vragen om ellende.” Dat er dinsdagavond vier sportvissers overboord sloegen, vindt hij ‘ontzettend verdrietig’, maar hij kijkt er niet van op.

Het Volkerak staat bekend als een visrijk gebied dat razend populair is bij sportvissers uit Nederland en Duitsland. “Je ziet hier dan ook veel Duitsers met een bootje vissen. Ze vissen op grote snoekbaarzen en snoeken. Vooral de snoek is een soort droomvis voor de Duitsers. Ze vissen er gewoon graag op”, legt Evert uit.

Het ongeluk met de Duitse sportvissers gebeurde rond half vijf. Uit weerkundige gegevens blijkt, dat er rond dit tijdstip een stevige westenwind met kracht 5 tot 6 over het Volkerak waaide. Evert: “Dit zijn grote open wateren, die je niet mag onderschatten. Ik heb zelf een grote boot met een sterke motor maar ik ga bij windkracht 5 het Volkerak niet op, dat is onverantwoord.”

Hij vervolgt: “Wanneer de wind met deze kracht dwars over het water komt, heb je hoge golven van een meter of meer. Vermoedelijk hebben ze een golf naar binnen gekregen en water gemaakt. Dan is het eigenlijk al te laat, zeker met vier mensen aan boord. Hierna komt een tweede en derde golf en ga je onder. Dat is wat er waarschijnlijk hier is misgegaan.”