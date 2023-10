Nikki (13) is slachtoffer van een Gossip Girl-account: 'Moet niet kunnen'

De 13-jarige Nikki uit Breda werd getreiterd, er werden roddels over haar verspreid via een Gossip Girl-account op TikTok en ze werd aan haar haren door de kleedkamer van de gymzaal gesleurd. Nikki was lange tijd ernstig ziek en werd daarna het doelwit van pesterijen op haar middelbare school. Nikki's moeder voelt zich machteloos en vindt dat de school niet genoeg doet om het pesten te stoppen. "Je wilt je kind gelukkig zien. Dit moet gewoon niet kunnen."

Vorig jaar begon Nikki op het vmbo bij Curio Prinsentuin Van Cooth in Breda. “Ze had het er erg naar haar zin", vertelt haar moeder Martine. "Maar na een paar weken kreeg ik een telefoontje dat een leeftijdsgenoot haar aan haar haren door de kleedkamer van de gymzaal had getrokken. Een echte aanleiding was er niet, het meisje zei dat haar gezicht haar niet aanstond en dat ze het recht had om dat te doen.” De school nam volgens de moeder meteen maatregelen, het meisje werd geschorst. Maar daarmee waren de problemen niet verholpen, het gepest ging gewoon door. Toen werd Nikki ziek. Lange tijd was onduidelijk wat er precies aan de hand was. Uit ziekenhuisonderzoeken bleek het om een auto-immuunziekte te gaan. “Meer dan een half jaar had ze koorts en kon ze amper naar school. Haar huiswerk maakte ze thuis”, zegt haar moeder. “Dankzij medicijnen en de juiste behandeling is ze nu hersteld, maar het was een zware tijd.” In september keerde Nikki terug op school, blij dat ze weer haar normale leventje kon oppakken. Maar vanaf dag één is ze opnieuw het slachtoffer van heftige pesterijen. “Er worden lelijke opmerkingen en bedreigingen naar haar hoofd geslingerd, het houdt niet op. ‘We pakken je en we gaan het filmen’, kreeg ze laatst te horen. En je ziet dat er door groepsdruk langzamerhand steeds meer kinderen mee gaan doen", vertelt Martine. Vorige week besloot Nikki na lang twijfelen haar hart te luchten bij een vertrouwenspersoon op school. Ze vertelde van het pesten en dat ze heel bang is. Dat leidde tot meer dreigementen, ook via social media.

"Aardbei is helemaal boos en wil mango en de moeder gaan klappen."

Nikki werd daarna doelwit van een filmpje op een 'Gossip Girl-account' op TikTok: "Twee meiden uit de tweede hebben ruzie, we noemen ze aardbei en mango. Mango is gaan snitchen en heeft dingen gezegd die niet eens zijn gebeurd, dus aardbei werd helemaal boos en wil mango en de moeder gaan klappen", staat er in het filmpje. Met een Gossip Girl-account worden roddels op TikTok geplaatst en deze geruchten verspreiden zich vervolgens als een olievlek onder andere leerlingen. Namen worden niet genoemd, maar iedereen weet over wie het gaat. Martine is heel bezorgd. “Ik wil dat het stopt en dat mijn dochter weer als een zorgeloos meisje haar leven kan leiden”, zegt ze.

“De veiligheid van mijn kind is allesbehalve gewaarborgd.”

Inmiddels heeft ze contact gehad met de politie en verschillende instanties. Maar ook de school moet volgens Martine veel actiever optreden. “Ik kreeg te horen dat ze achter de schermen hun best doen om het op te lossen, maar ondertussen zit Nikki thuis omdat ze niet meer naar school durft. Afgelopen dinsdag is ze in tranen de klas uit gelopen en heeft ze urenlang overstuur in een park gezeten. Ik voel me machteloos, dit moet gewoon niet kunnen." "De veiligheid van mijn kind is allesbehalve gewaarborgd", vervolgt ze. "Natuurlijk ben ik me ervan bewust dat Nikki sterker en weerbaarder moet worden. Maar er moet wel iets worden gedaan aan deze situatie.“ Pieter de Rooij, onderwijsdirecteur van vmbo Curio Prinsentuin Van Cooth, laat weten vanwege de privacy niet in te kunnen gaan op de situatie rond Nikki. Wel zegt hij: "Ik kan me heel goed voorstellen dat ouders zich zorgen maken over hun kind, ik heb dat als vader ook. Als wij zaken opmerken zoals pesten of ander gedrag waardoor kinderen zich niet prettig of niet veilig voelen, gaan wij met alle betrokkenen in gesprek. Sowieso de kinderen en hun ouders, eventueel ook de rest van de klas en de leraren." "Vervolgens bekijken wat we eraan kunnen doen. Uit ervaring weten we dat niet alleen de leerling die gepest wordt problemen heeft, ook bij degene die pest, speelt vaak iets wat aandacht verdient." De school probeert ook preventief pestgedrag te beperken.

Beeld: TikTok