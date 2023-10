Ramkraak juwelier Someren: 13.000 euro buitgemaakt binnen twee minuten

Drie ramkrakers hebben donderdag 17 augustus binnen twee minuten ruim 13.000 euro buitgemaakt in een juwelierszaak in Someren. Dat maakte de politie woensdag bekend op haar website. In het politiebericht wordt het publiek gevraagd om informatie over een grijze Hyundai IX35 die mogelijk kan leiden naar de daders.

De drie mannen pleegden in de nacht van woensdag op donderdag 17 augustus rond kwart voor vier een ramkraak op de juwelierszaak aan de Kanaalstraat. De pui werd met behulp van een grijze VW Polo en vuilcontainer volledig vernield. Nadat ze in een mum van tijd hun buit bijeen gristen in de opengebroken winkel, gingen ze er vandoor in een zwarte VW Golf. Met ruim 13.000 euro aan gestolen sieraden in de vluchtauto.

Ram- en vluchtauto

De grijze VW Polo waarmee de ramkraak werd gepleegd, bleek gestolen in Eindhoven. Na de kraak stapten de daders over in een zwarte VW Golf die ze bij de juwelierszaak hadden neergezet. Agenten zagen deze auto rijden en zetten de achtervolging in. In Maarheeze verloor de politie het contact met de vluchtauto. Het voertuig werd de volgende dag teruggevonden in de buurt van sportpark ‘de Romruiten’ aan de Philipsweg in Maarheeze. Ook trof de politie daar een deel van de gestolen buit aan. De zwarte Golf bleek eveneens gestolen in Eindhoven.

Grijze Hyundai

De politie onderzoekt beide auto’s en de gestolen, achtergebleven sieraden op sporen. De daders staan ook op beeld. Daarop is te zien hoe drie jongens uit de bosjes van het sportpark komen, vlak na de achtervolging met de politie. Het sterke vermoeden bestaat dat de bestuurder van de grijze Hyundai de daders heeft opgepikt. Die staat namelijk ook op beeld vlakbij het sportpark. De beelden tonen dat er twee personen uitstappen en na een paar minuten bij de auto terugkomen met iets wat lijkt op een tas.

