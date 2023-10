Supermarkt gesloten na steekpartij: 'Beterschap aan de gewonden'

Supermarkt Dunya in Den Bosch blijft donderdag gesloten na een steekpartij. Dat meldt het bedrijf op Facebook. Vier mensen raakten woensdagavond gewond, maar zijn buiten levensgevaar. "Beterschap aan alle gewonden", schrijft het bedrijf.

De supermarkt wordt overladen met steunbetuigingen. "Bedankt aan iedereen die ons steunt, belt of appt. We zijn helaas dicht vanwege herstel- en schoonmaakwerkzaamheden", schrijft het bedrijf.

Vaste klanten van de supermarkt zijn aangedaan door wat er is gebeurd. "Het was een grote schok natuurlijk", zegt Jesse Hamel van de buurtvereniging. "We doen zelf hier onze boodschappen, ook worden kinderen om een boodschap gestuurd", zegt hij. Ook buurtbewoner en gemeenteraadslid Osman Çifçi komt kijken. "Dit is heel heftig! Voor hetzelfde geld was ik er ook geweest. We blijven de supermarkt steunen."

Lang niet iedereen is donderdag op de hoogte van de sluiting. Verschillende leveranciers en klanten staan verbaasd voor de deur. "De eieren breng ik maandag dan maar", verzucht een leverancier. Ook klant Ali Karmi staat voor een dichte deur: "Dit is flink schrikken. Het zijn heel aardige mensen! Ik kom hier elke week."

De politie heeft vier mannen opgepakt voor een steekpartij in de Dunya supermarkt aan de Churchilllaan in Den Bosch. Daarbij vielen woensdagmiddag vier gewonden. Van de vier slachtoffers moesten er twee naar het ziekenhuis. De andere twee gewonden konden bij de supermarkt worden behandeld door het ambulancepersoneel.

Wat er precies gebeurd is, is onduidelijk. Volgens getuigen zou een ruzie vooraf zijn gegaan aan de steekpartij. Daarbij raakten zowel medewerkers als klanten van de supermarkt gewond. De zaak gaat vrijdag weer open voor klanten.

Beelden van de supermarkt woensdagavond: