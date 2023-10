Stroomnet zit vol, daarom leggen deze bedrijven hun eigen netwerk aan

Steeds meer bedrijven komen in problemen doordat het Brabantse elektriciteitsnet vol zit. Bedrijven in Veghel willen dat probleem oplossen door een eigen energienetwerk aan te leggen op de vijf plaatselijke industrieterreinen. Dat gebeurt al op meer plekken in Nederland, maar volgens woordvoerder Jos van Asten nergens op zo grote schaal als in Veghel. Ze beginnen met bedrijven die veel energie verbruiken of opwekken en al concrete plannen hebben om te verduurzamen.

Het grootste probleem waar het Veghelse bedrijfsleven mee te kampen heeft, is dat het stroomnetwerk zo vol is dat er geen ruimte meer is voor uitbreiding. "De tijd waarin dit gemakkelijk ging, is echt voorbij", zegt Jos van Asten van Platform Ondernemend Meierijstad (POM). "Vroeger kon je dit met één bericht regelen, maar nu moet je vijf tot tien jaar wachten op je aansluiting. Bedrijven kunnen daar niet op wachten." Veghel is een van de grootste industrieplaatsen in Brabant. Er zitten 450 bedrijven, waaronder grote namen als Mars, Jumbo, Sligro en Vanderlande. Al deze bedrijven verbruiken aanzienlijke hoeveelheden energie: 70 miljoen kubieke meter gas per jaar, wat overeenkomt met het gebruik van 60.000 huishoudens.

380.000 MWh stroom per jaar, vergelijkbaar met het verbruik van 152.000 huishoudens.

Dagelijks rijden er 4500 vrachtwagens heen en weer, waarvan de meeste nog steeds op diesel rijden. Het Veghelse bedrijfsleven wil voor 2040 voor een heel groot deel zelf de energie opwekken dat het nodig heeft. "Daar zijn veel verschillende maatregelen voor nodig, zoals zonnepanelen, batterijen, een warmtenet en waterstof bijvoorbeeld", zegt Van Asten. Uiteindelijk moet het ertoe leiden dat nog maar 30 procent van de totale energiebehoefte van het elektriciteitsnet gehaald hoeft te worden. Daarnaast moet alle energie duurzaam zijn. Aardgas wordt bijvoorbeeld vervangen door onder andere waterstof. Maar vervolgens zorgt het overbelaste Brabantse stroomnetwerk voor problemen. Sommige bedrijven produceren aanzienlijke hoeveelheden stroom met hun zonnepanelen, maar kunnen de overtollige stroom niet aan het net leveren. Tegelijk kunnen andere bedrijven geen laadpalen installeren voor elektrische vrachtwagens, omdat die niet op het net kunnen worden aangesloten. De twee bedrijven kunnen momenteel geen stroom met elkaar delen. Dat willen ze in Veghel oplossen met een eigen elektriciteitsnet. Slimmer en duurzamer

Een van de bedrijven die al bezig is om minder afhankelijk te worden van het stroomnetwerk is Van der Linden. Dat bedrijf maakt gebouwen met technische oplossingen slimmer en duurzamer. Hun kantoorgebouw staat op industrieterrein De Dubbelen. "We stappen helemaal over op duurzame energie", zegt Alex Pols van het bedrijf. "De grote cv-ketels verdwijnen en worden vervangen door warmtepompen." Het wagenpark van het bedrijf moet helemaal elektrisch worden, maar er is geen ruimte meer op het elektriciteitsnet om laadpalen te plaatsen. "De stroom wordt geleverd door zonnepanelen op de overkapping van de parkeerplaats," vertelt Pols. "Er staat ook een grote accu om overtollige stroom op te slaan voor later." Op deze manier wil het bedrijf minder afhankelijk worden van het elektriciteitsnetwerk. Om de stroom die overblijft, te kunnen delen met andere bedrijven, wil het bedrijf het gezamenlijke netwerk gaan gebruiken.