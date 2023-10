RKC-keeper Vaessen stuurt Brobbey 'lief berichtje' na heftige botsing

Ajax-spits Brian Brobbey hoopt RKC-doelman Etienne Vaessen binnenkort te bezoeken na hun botsing in het onderlinge duel, dat afgelopen zaterdag in de slotfase werd gestaakt. Dit gaf de spits donderdagavond aan na de Europese wedstrijd van Ajax tegen AEK Athene (1-1). Vaessen verloor na de botsing even het bewustzijn en werd uit voorzorg op het veld gereanimeerd.

Brobbey heeft inmiddels contact gehad met Vaessen, zo liet hij weten. "Hij stuurde me een lief berichtje waar ik heel blij mee was. Hij zei dat dit heel normaal is en we allebei in onze duels gaan. Ik begreep hem ook. Ik wilde hem ook bezoeken, maar daar is nog niets van gekomen. Binnenkort ga ik hem weer een appje sturen", zei Brobbey. Of ze vrienden worden? "Misschien, wie weet", aldus de spits van Ajax bij ESPN. Onlangs liet Vaessen in een statement via RKC Waalwijk al van zich horen. Hij bedankte iedereen voor alle steun die hij en zijn familie na de wedstrijd tegen Ajax kregen. De wedstrijd RKC-Ajax werd zaterdag in de 84e minuut bij een van 2-3-stand gestaakt. Het restant van het duel wordt op 6 december om 20.00 uur hervat.