RKC-keeper Vaessen laat van zich horen: ‘Nu vooral rust nemen’

RKC-doelman Etienne Vaessen heeft rust nodig. Dat laat hij weten in een statement via RKC Waalwijk. De keeper raakte zaterdagavond bewusteloos nadat hij hard in botsing kwam met Ajax-speler Brian Brobbey. Hij werd uit voorzorg op het veld gereanimeerd.

Hij bedankt iedereen voor alle steun die hij en zijn familie na de wedstrijd tegen Ajax hebben gekregen."Via deze weg wil ik iedereen die met mij en mijn familie meeleeft enorm bedanken. Wij waarderen de steun enorm", zo liet de doelman weten. Vaessen werd zaterdag minutenlang behandeld op het veld en werd daarna met een brancard, onder luid applaus, van het veld gedragen. Zijn medespelers en de fans waren zo emotioneel dat de wedstrijd daarna werd gestaakt. Zondag heeft de keeper het ziekenhuis weer verlaten. "Ik wil de medische staf van RKC én uiteraard ook de (medische) mensen van Ajax en het ambulancepersoneel enorm bedanken voor het snel en juist handelen", zegt Vaessen maandag in zijn verklaring.

"Erg fijn iedereen weer even te zien."

Bij het bericht is een foto geplaatst, waarop Vaessen met een gehavend gezicht te zien is op de plek waar Brobbey hem met een schoen raakte. De keeper toont op de foto een grote fruitmand en een bos bloemen die hij van fans heeft gekregen. "Vanochtend heb ik kort kunnen videobellen met mijn teamgenoten, de staf en alle betrokkenen binnen RKC Waalwijk. Het was erg fijn iedereen weer even te zien. De eerste periode van mijn herstel bestaat uit het nemen van rust. Hierdoor zal ik de komende periode nog niet op alle berichten kunnen reageren."

"Ik heb alle vertrouwen in mijn teamgenoten."