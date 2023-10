Lucas zat op tribune tijdens reanimatie Vaessen: 'Hele stadion viel stil'

Supporters van RKC hebben een onwerkelijke zaterdagavond achter de rug. Hun keeper en cultheld Etienne Vaessen botste hard met Ajax-speler Brian Brobbey. De doelman zakte in elkaar en lag bewegingloos op het veld. Lucas Paulides zat in het stadion en zag de paniek bij de spelers en staf. Hij hield zijn adem in toen Vaessen gereanimeerd werd. "Je ziet aan hoe iemand ligt dat het echt mis is."

In het Mandemakers Stadion vlogen de emoties alle kanten op tijdens de wedstrijd tegen Ajax. De spanning en hoop op een goed resultaat voor de Waalwijkers, sloegen na 84 minuten om in angst. "Voetballers worden vaker geraakt tegen het hoofd door een knie of ellenboog, maar hier was meteen duidelijk dat het echt mis was", blikt supporter Lucas Paulides terug.

"Toen het reanimeren begon, viel het hele stadion stil."

Hij zit al 18 jaar in het Mandemakers Stadion en had nog nooit zoiets meegemaakt op het veld. En hij hoopt dat ook nooit meer te doen. "Het was meteen schrikken, maar toen de dokter begon te reanimeren viel het hele stadion stil." Volgens Lucas verkeerde het stadion in een 'collectieve shock'. Hij vond het een vreemde gewaarwording om 7500 toeschouwers ineens zo stil te horen worden. "Er heerste een naar soort spanning op de tribunes."

"Sommige mensen moesten huilen en anderen wilden het niet zien."

RKC-spelers gingen om hun bewusteloze keeper heen staan om hem af te schermen, andere teamgenoten konden het niet aanzien en liepen geëmotioneerd weg. "Op de tribunes zag je hetzelfde, iedereen reageert anders op zoiets heftigs als een reanimatie. Sommige mensen moesten huilen, anderen keken echt weg, weer anderen probeerden een glimp op te vangen in de hoop positieve signalen te zien." Na een minutenlange behandeling op het veld werd de keeper onder luid applaus van het publiek naar de catacomben gebracht en gingen de spelers van het veld. "Toen begon het lange wachten en de onzekerheid", vertelt de RKC-supporter. "Iedereen zat op zijn telefoon op zoek naar informatie, hopend op goed nieuws."

"Hij is een beetje een cultheld, iedereen kent hem."

De wedstrijd was toen al tijdelijk gestaakt en werd even later definitief stilgelegd omdat de spelers te aangedaan waren om verder te spelen. "Etienne Vaessen zit al negen jaar bij de club, hij is een beetje een cultheld. Dat hem zoiets dan overkomt, maakt de impact nog groter denk ik. Iedereen kent hem wel omdat hij al zo lang bij RKC zit." Achteraf bleek de RKC-keeper geen hartfalen te hebben en werd het protocol van de KNVB gevolgd door preventief te reanimeren. "Als supporter vind ik dat RKC complimenten verdient voor hoe de speaker rustig het publiek op de hoogte hield in stadion. Maar ook dat onze clubvoorzitter zo snel voor opluchting kon zorgen door te vertellen dat Vaessen bij kennis was", vertelt Lucas.

"Ik hoop dat hij weer snel fit in het doel staat."