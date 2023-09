Doelman Etienne Vaessen bij kennis naar ziekenhuis: 'Was geen hartfalen'

RKC-doelman Etienne Vaessen was bij kennis toen hij zaterdagavond naar een ziekenhuis is gebracht. Dat zegt de algemeen directeur van de Waalwijkse club, Frank van Mosselveld. Even daarvoor werd de keeper gereanimeerd op het veld, na een harde botsing met Ajax-speler Brian Brobbey. Volgens Van Mosselveld was er geen sprake van hartfalen bij de keeper.

"Hij was een behoorlijke tijd out op het veld", vertelt Van Mosselveld tegen ESPN, na het gestaakte Eredivisieduel van RKC met Ajax zaterdagavond. De stand was toen 2-3. Vaessen was na 84 minuten spelen hard in botsing gekomen met Brobbey. Hierbij ging het meteen helemaal mis. De keeper raakte bewusteloos en dat zag er aanvankelijk slecht uit. Toegesnelde medici bogen zich over hem heen en begonnen op het veld te reanimeren. De doelman werd met doeken afgeschermd van publiek en camera's. Ploeggenoten van hem en spelers van Ajax vormden een haag om hem heen om het zicht te belemmeren. "Maar het ging niet om hartfalen", zegt Van Mosselveld nu achteraf. "Maar dat is het protocol. We weten allemaal wat er met Nouri gebeurd is. Sindsdien is dat protocol aangescherpt." (De jonge Ajacied Abdelhak Nouri kreeg in 2017 een hartstilstand op het veld en liep daardoor ernstige hersenschade op, red.)

"Hij weet totaal niet meer wat er gebeurd is. Maar hij reageerde in ieder geval weer."