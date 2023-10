Busje van Charles met moker vernield: 'Kan weekendje weg wel vergeten'

Charles Rijnders is een van de vele gedupeerden van de vandaal die donderdagnacht in Den Bosch een spoor van vernieling achterliet. De voorruit van zijn busje én van zijn auto is ingeslagen. Met een moker, zo denkt deze bewoner van de Derde Rompert in Den Bosch. "Ik ging eigenlijk een weekendje weg, maar dat kan ik wel op mijn buik schrijven. Ik had mijn busje net klaar, maar helaas", vertelt hij beteuterd.

In eerste instantie had Charles geen idee wat er aan de hand was toen hij gebonk hoorde op straat. "Flinke klappen", omschrijft hij. Toen hij uit het raam keek, schreeuwde zijn overbuurvrouw naar hem dat de voorruiten van zowel zijn auto als van zijn busje waren ingeslagen.

"Ik zag iemand die van mij schrok en heel hard wegfietste."