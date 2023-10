Spoor van vernieling door Den Bosch: vooral auto's en tankstations doelwit

Er zijn donderdagnacht op grote schaal vernielingen aangericht in de gemeente Den Bosch. Onder meer geldautomaten, auto's, scooters en tankstations moesten het ontgelden. Er is een verdachte, een man van 31 uit Den Bosch, aangehouden. De eerste melding kwam donderdagavond om half twaalf bij de politie binnen, laat een woordvoerder weten. Dat ging over vernielingen bij de Gamma-bouwmarkt in Rosmalen.

Vervolgens kwamen er tot vier uur in de nacht van donderdag op vrijdag heel veel verschillende meldingen binnen, zegt de woordvoerder. Over een motief van de verdachte is nog niks bekend. Op camerabeelden is te zien dat hij zich met een fiets verplaatst.

Op de Derde Rompert en daar in de buurt in Den Bosch zag onze 112-correspondent vrijdagochtend voor acht uur al tientallen auto's waarvan de ruiten zijn ingeslagen. Eerder liet hij al weten dat bij een tankstation aan de Gestelseweg in Den Bosch de pompen waren vernield. De raampjes van de displays zijn ingeslagen waardoor er niet getankt kan worden.

Deze vernielingen constateerde hij ook bij tankstations aan de Sint-Teunislaan, de Van Grobbendoncklaan en de Bruistensingel.

Bij de Content Autogroep aan de Hervenseweg is de glazen deur van de showroom ingeslagen, zo zag onze verslaggever. Binnen in de showroom zijn drie auto's vernield.

Onduidelijk waar verdachte is opgepakt

Waar de verdachte uiteindelijk is aangehouden, kon de politiewoordvoerder vrijdagochtend vroeg nog niet zeggen. In de verschillende meldingen en uit camerabeelden kwam volgens haar steeds hetzelfde signalement naar voren op basis waarvan de verdachte kon worden opgepakt.

Of er sprake is van meerdere verdachten is volgens haar 'lastig te zeggen'. "Maar daar lijkt het niet op. Het onderzoek moet echter nog beginnen", gaf ze vrijdagochtend vroeg ook aan.

De politie vraagt mensen met kleinere schade door vernielingen via internet aangifte te doen. Bij grotere schade is het advies te bellen met: 0900-8844.

