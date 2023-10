Zussen Suzanne en Marijke kregen allebei kanker, nu rennen ze voor het KWF

Bij de Suzanne (35) en Marijke (33) Bakermans uit Geldrop sloeg toeval vorig jaar op gruwelijke wijze toe: binnen een paar maanden tijd kregen beide zussen te horen dat ze kanker hadden. Een jaar later willen de zussen anderen met de ziekte helpen. Zondag lopen ze daarom samen vijf kilometer tijdens de marathon in Eindhoven om geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding.

Vorig jaar in juni kreeg Suzanne uit het niets te horen dat ze kanker had. Er zat een tumor net onder haar baarmoederhals die werd veroorzaakt door HPV, een virus dat kanker kan veroorzaken. Een golf van ellende volgde. “Toen Suzanne die diagnose kreeg waren we allemaal in shock. Mijn ouders vooral natuurlijk. Gelukkig herpakten we ons snel. De behandelingen gingen daarna voorspoedig”, vertelt de jongere zus Marijke.

"Dit kan toch niet?"

Maar het gezin bleef de ellende niet bespaard. Vier maanden na die diagnose bij Suzanne sloeg de verschrikkelijke ziekte ook toe bij Marijke zelf. Borstkanker. “Toen had ik wel zoiets van: dit kan toch niet? Allebei in hetzelfde jaar. Wie verzint dat nou?”, vertelt Marijke. Het goede nieuws? De kanker is op dit moment weg bij de zussen. De behandelingen tegen de tumoren sloegen bij zowel Suzanne als Marijke aan. Wel kostte dat gevecht veel energie. De zussen hebben in hun strijd tegen kanker daarbij veel aan elkaar gehad, vertelt Suzanne. “We zijn allebei 'glas half vol-mensen'. Dat hielp enorm. We konden bij elkaar terecht. Ik denk dat we ook tegelijk dankbaarder voor het leven zijn geworden. Kanker doet je beseffen hoe fragiel het leven is. Als je dat ervaart, is dat ergens ook een cadeau. Die ervaring neem je echt mee.”

"Dit is zo'n bizar verhaal."

Positief als ze zijn, wilden de zussen ook hun ziekte een 'gezonde' draai geven, vertelt Marijke. “We hadden het idee van: dit is zo’n bizar verhaal, daar moeten we iets moois mee doen. Toen kwam het idee om mee te doen aan de marathon van Eindhoven om geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding.” Het doel op de marathondag moest alleen wel haalbaar zijn voor Marijke. Ze moet nog steeds herstellen van haar behandelingstraject. “Na mijn chemotherapie hebben we daarom gekozen voor de vijfkilometerafstand”, zegt Marijke. “Het doel is dan natuurlijk om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding.” Want dat vinden de zussen het belangrijkst van allemaal, legt Suzanne uit. “Wij konden genezen door het onderzoek dat eerder naar kanker is gedaan. Dat geld voor onderzoek is hard nodig. Daarom zetten wij nu zelf onze schouders eronder."

"Naar dat biertje kijken wij wel uit!”

Suzanne en Marijke hebben samen bijna 2500 euro ingezameld. Nu moeten ze enkel nog die vijf kilometer tot een goed einde brengen zondag. Een doel om naar uit te kijken. “En zondag is natuurlijk ook een mooi moment om te proosten op wat wij zelf hebben overwonnen", lacht Suzanne. "Naar een biertje kijken wij wel uit!” Je kunt op deze twee pagina’s aan de zussen doneren. Alles rond de marathon van Eindhoven is zondag te volgen in een liveblog én een livestream op de website en app van Omroep Brabant.

Het tweetal rent nu samen tegen kanker.