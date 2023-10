Mhemed (38) fietst 6500 kilometer naar Mekka en iedereen wil hem helpen

Mhemed Razzouki (38) fietst maar liefst 6500 kilometer door dertien landen. Hij is vanuit zijn woonplaats Roosendaal onderweg naar de bedevaartplaats Mekka in Saoedi-Arabië. Met zijn monstertocht wil hij zoveel mogelijk geld inzamelen voor een islamitische begraafplaats in Roosendaal. “Dit is voor mij een droom die uitkomt.”

Begin vorige maand vertrok Mhemed uit Roosendaal. Acht landen en 3000 kilometer verder is hij nu aangekomen in Istanbul in Turkije. “Ik voel mij lichamelijk en geestelijk goed. De eerste week had ik nog wel wat last van spierpijn, maar dat is logisch want elke dag op de fiets is natuurlijk gewoon topsport.” Mhemed werd in Marokko geboren en verhuisde een jaar later naar Roosendaal. De vader van twee zoontjes liep al tien jaar rond met het idee om de pelgrimstocht naar Mekka op de fiets te maken. Nu hij het kan combineren met een sponsoractie voor het goede doel, besloot hij zijn grote wens in vervulling te laten gaan. Door zijn aanstekelijke enthousiasme heeft hij inmiddels veel volgers op Facebook die dagelijks meegenieten met zijn avonturen.

"Ik word ook gesteund en gesponsord door mensen die geen moslim zijn."

“Ik lig nog steeds op schema en ik verwacht op of rond 20 november aan te komen in Mekka”, vertelt Mhemed opgewekt aan de telefoon. “Tot nu toe is het een fantastische tocht. Ik krijg zoveel waardering van mensen onderweg en mooie berichtjes via social media, ik verdrink er gewoon in. Wat ik erg tof vind, is dat ik ook volop gesteund en gesponsord wordt door mensen die geen moslim zijn.” De begraafplaats met 12.000 plekken in Roosendaal is een langgekoesterde wens van de moslimgemeenschap. De lokale politiek staat positief tegenover het plan. Mhemed: “Er zijn gesprekken met de gemeente. Ik denk dat veel moslims blij zullen zijn wanneer ze de mogelijkheid krijgen om hier begraven te worden. Ik houd als Nederlandse Marokkaan van Nederland. Waarom zou ik dan begraven willen worden in een ander land?” De aanleg van de begraafplaats kost zo’n 2,5 miljoen euro waarvan er 1,3 miljoen tijdens de afgelopen ramadan is ingezameld. “Ik vind het een mooie uitdaging om de overige 1,2 miljoen bij elkaar te fietsen", lacht Mhemed. Kort nadat hij aan zijn fietsreis was begonnen, werd Marokko getroffen door een zware aardbeving. Hij besloot daarom samen zijn thuisfront om de ruim 40.000 euro die hij tot dan toe had ingezameld te doneren aan noodhulp voor de slachtoffers. Inmiddels staat de teller voor de actie voor de begraafplaats al weer op een ton. Mhemed: "Eigenlijk wil ik het liever niet weten zodat het voor mij ook een verrassing blijft."

"Ik krijg overal eten, drinken en zelfs onderdak aangeboden."