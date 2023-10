Cindy hoort niets en ziet amper, maar rent zondag toch een kwart marathon

Cindy Bergman (48) uit Gemert heeft sinds een halfjaar een nieuwe hobby: hardlopen. Op zich niets bijzonders, ware het niet dat Cindy naast doof ook zo goed als blind is. Toch loopt ze zondag de tienkilometerafstand op de marathon in Eindhoven. Daar komt veel bij kijken. Heel veel. Maar voor Cindy en haar team is geen uitdaging te groot.

“Ik wil graag die afstand lopen. Dat vind ik heel erg leuk”, legt Cindy via haar iPad uit aan Omroep Brabant. Tja, communiceren met de 48-jarige Gemertse is lastig. Cindy kan niet praten en horen. Ook ziet ze heel erg slecht en kan ze niet goed tegen fel licht. “Ik zie bijna alles wazig”, legt ze uit. Toch moet het zondag gaan gebeuren in Eindhoven: de tien kilometer. Het afgelopen halfjaar heeft Cindy drie keer per week op de afstand getraind op de atletiekbaan in Vught. Zo'n training kan ze niet alleen. Ze loopt met een buddy van een groepje van de organisatie Running Blind – inderdaad, een hardloopgroep speciaal voor slechtzienden.

"Als je niets kan zien, kan niet alles zomaar."

Brigitte de Laat is een van de buddies van de hardloopgroep. Zelf heeft ze normaal zicht, maar ze weet als buddy maar al te goed hoe groot de hardloopuitdaging is voor slechtzienden. “Een loper die kan zien trekt gewoon de schoenen aan en gaat naar buiten. Maar als je niets kan zien, ben je altijd afhankelijk van iemand die je helpt.” Cindy is een geval apart. Niet alleen heeft Cindy erg slecht zicht, ze is ook nog eens geheel doof. “Een loper die alleen blind is, kun je nog wel gewoon verbaal waarschuwen. Dan kun je als buddy zeggen dat diegene naar links moet, bijvoorbeeld vanwege een verkeersdrempel of omdat een stoplicht op rood staat”, vertelt Brigitte. Dat kan bij Cindy natuurlijk niet. Om haar letterlijk op het juiste pad te houden gebruikt een buddy een lint. Om specifieker te communiceren met Cindy worden een soort handgebaren gebruikt. Door Cindy’s schouder en pols op bepaalde manieren aan te raken weet Cindy of ze sneller mag rennen of juist of ze moet stoppen.

“Als buddy van Cindy moet je steeds vooruitdenken."

Voor Cindy is de uitdaging fiks komende zondag, zeker. Maar zeker net zo pittig zal het worden voor haar buddy, die graag buiten beschouwing blijft in dit artikel. Er doen zondag immers duizenden mensen mee die allemaal in de weg kunnen lopen. En dan zijn er natuurlijk ook nog andere obstakels op het parcours, zoals drempels en hekken. Voor een buddy van Cindy vergt dat veel alertheid. Simon Sirken, ook buddy van Running Blind, weet dat uit ervaring. “Als buddy van Cindy moet je steeds vooruitdenken. Dat vergt echt heel veel energie. Jij hoort en ziet alles, maar Cindy natuurlijk niet. Je bent als Cindy's buddy continu bezig om alles wat er vijf meter voor je gebeurt in de gaten te houden. Bovendien kun je niets onverwachts doen. Dan schrikt Cindy, want ze weet niet wat haar overkomt.

"Ik ben heel erg blij en heel erg trots."

Bij Running Blind weten ze dat de uitdaging fiks zal zijn. Maar net als haar buddies heeft Cindy vertrouwen in een goede afloop zondag. “Ik ben heel erg blij en heel erg trots dat ik mijn allereerste kwartmarathon mag lopen", besluit ze vol zelfvertrouwen.

Cindy (links) met Brigitte de Laat van Running Blind.