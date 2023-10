Twee inbrekers slaan toe in Tilburg, na achtervolging opgepakt in Utrecht

De politie heeft donderdagavond twee verdachten van een woninginbraak in Tilburg aangehouden in Utrecht. Dat gebeurde na een lange achtervolging. Dat meldt RTV Utrecht.

Agenten kregen rond kwart voor acht een melding dat op camera's in de provincie Utrecht een auto gezien was die betrokken zou zijn bij een woninginbraak in Tilburg.

Volgens RTV Utrecht werd de achtervolging ingezet en kreeg de bestuurder een stopteken, maar dat werd genegeerd. Daarna volgde een lange achtervolging door Nieuwegein en Utrecht.

De verdachten reden zich uiteindelijk klem in Utrecht, waar vrijwel meteen de eerste verdachte kon worden aangehouden. De tweede verdachte probeerde er vandoor te gaan, maar werd even later in de buurt opgepakt.