Vernielingstocht van verwarde man begint met vuurwerk afsteken in de Gamma

De vernielingstocht door de gemeente Den Bosch is donderdagavond laat begonnen bij de Gamma aan de Groote Vlietlaan in Rosmalen. Daar drong een man binnen en stak hij vuurwerk af om er vervolgens weer vandoor te gaan. Daarna volgde een hele reeks meldingen van vernielingen. Hoewel agenten surveilleerden op verschillende plekken tussen Rosmalen en Den Bosch, kon hij urenlang uit handen van de politie te blijven.

In die tijd werden onder meer vele tientallen auto's, tankstations en pinautomaten vernield. Ook moesten bijvoorbeeld een autobedrijf en een tandartspraktijk het ontgelden. Daarbij werd als snel duidelijk dat het telkens leek te gaan om dezelfde man die zich verplaatste op de fiets.

Uiteindelijk werd om tien over zes vrijdagochtend een 31-jarige verdachte uit Den Bosch aangehouden. Dat gebeurde aan de Tweede Rompert in Den Bosch. De man wordt verdacht van de reeks vernielingen tussen Rosmalen en Den Bosch.

Bij zijn aanhouding vertoonde de man volgens de politie verward gedrag. Hij zit vast en krijgt de nodige zorg. De totale schade die is aangericht, is nog niet duidelijk. De politie roept iedereen die schade heeft op om aangifte te doen.

Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch is geschrokken dat één iemand zo veel schade kan aanrichten in een paar uur tijd. Mikkers hoopt dat de inwoners van zijn gemeente zich snel weer veilig voelen.

"We kunnen als samenleving veel doen, maar 100 procent veiligheid bieden gaat nooit. Gelukkig heeft de politie de dader kunnen pakken. Belangrijk is dat we er nu zijn voor al die mensen die schade hebben. Ze moeten zo snel mogelijk worden geholpen."

Bij deze autodealer sloeg de man ook binnen toe.