Geertje is te zien in nepnieuwsvideo: 'Ik wil er niets mee te maken hebben'

Op social media gaat een misleidende nieuwsvideo rond met beelden van de NOS en Omroep Brabant. In de video wordt een spelletje gepromoot waarmee je veel geld zou kunnen verdienen. Geertje uit Son en Breugel is te zien in de beelden van Omroep Brabant. Ze werd in 2018 geïnterviewd over een heel ander onderwerp. "Hier zit ik gewoon echt niet op te wachten."

In 2015 won Geertje met haar straat de straatprijs van de Postcode Loterij. Drie jaar later kwam Omroep Brabant op bezoek in de straat, omdat de straatprijs die week wéér in Son en Breugel zou vallen. Een verslaggever van Omroep Brabant vroeg mensen in de straat van Geertje wat er voor hen was veranderd nadat ze hadden gewonnen.

"Ik dacht: het waait wel weer over."

Eind augustus van dit jaar kreeg Geertje het filmpje voor het eerst doorgestuurd. "Ik was gewoon verbijsterd. Wat is dit dan? Ik heb toen geprobeerd te zoeken waar het filmpje vandaan kwam en of ik er iets aan kon doen om het te stoppen. Maar dat lukte niet. Dus ik dacht: het waait wel weer over." Maar dat deed het niet. Door nu haar verhaal te doen bij Omroep Brabant, hoopt ze voor eens en voor altijd duidelijk te maken dat ze niets met de video te maken heeft. Geertje had dan nooit verwacht dat haar uitspraken tegenover Omroep Brabant vijf jaar later gebruikt zouden worden in een misleidende video. "Ik heb nooit meer aan het interview gedacht en ineens duikt het dan op."

"Het is een leugen en dat is gewoon niet fijn."