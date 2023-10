PSV'er Jerdy Schouten speelt met pijn tegen Sevilla en zondag tegen Sparta

Jerdy Schouten was onmisbaar bij PSV in de wedstrijd tegen Sevilla. De middenvelder heeft daarom de wedstrijd met pijn uitgespeeld. Volgens trainer Peter Bosz kon dat geen kwaad. Ook komende zondag tegen Sparta lijkt Schouten 'gewoon' met pijn te gaan spelen.

“Jerdy heeft met medicatie gespeeld”, vertelt Peter Bosz. Dat is opmerkelijk, want hij laat normaal gesproken alleen voetballers spelen die 100 procent fit zijn. De coach geeft zelf aan dat daar in dit geval geen sprake van was. “Hij heeft 100 procent kunnen geven. Hij kon een bal trappen, sprinten en duels aangaan. Hij had pijn, maar hij heeft zich niet hoeven inhouden.”

Hij was een tijdje uitgeschakeld met een blessure, maar werd klaargestoomd voor de wedstrijd tegen Sevilla in de Champions League. Die wedstrijd haalde de middenvelder, maar niet zonder pijn.

Volgens Bosz heeft PSV geen risico genomen met Schouten. “De pijn gaat weg met rust, maar het kan geen kwaad om nu nog wedstrijden te spelen. De pijn of blessure kan niet erger worden. Hij is zondag tegen Sparta gewoon inzetbaar.”

Tegen Sparta kan PSV de winstreeks in de competitie doorzetten. “We zijn goed begonnen en dat is erg knap aangezien er ook veel Europese wedstrijden tussen zaten. Maar ook het voetbal dat we gespeeld hebben was goed. We willen dominant zijn en het publiek vermaken. Volgens mij is dat gelukt.”

