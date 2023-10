Chefkok Danny maakt variant op de Bossche Bol, maar is die net zo lekker?

Denk je aan de Bossche Bol, dan proef je al bijna de zoete smaak van chocolade en slagroom. Maar chefkok Danny Janssen durfde het aan om daar een hartige variant op te maken. Met als hoofdingrediënt, hou je vast: spinazie. Tijdens de opening van de Dutch Food Week reed hij vrijdagavond op zijn bakfiets door de straten van Den Bosch om de Bosschenaren zijn spinaziebol te laten proeven.

“Lekker kruidig”, zegt een oudere dame, terwijl ze een hap neemt. Of hij kan tippen aan de Bossche bol? “Ik vind hem lekkerder zelfs. Want ik ben niet zo van zoet”, zegt ze. “Een jonge vrouw op een terrasje neemt er ook een. We vragen haar waar ze aan denkt bij een spinaziebol. “Niet aan dit”, lacht ze. “Dit is echt wel heel lekker.” Ook een jongen verderop in de straat vindt het een lekker hapje. "Maar het is geen Bossche Bol, want de chocolade mist."

Danny maakte het gerecht woensdag al in de tv-uitzending van het Omroep Brabant programma 'Lekker van Streek'. Het is een grote soes die de vorm heeft van een Bossche bol, maar dan niet gedoopt in chocolade. “Ik ben naar de boer geweest in Etten-Leur waar we in alle vroegte spinazie hebben geoogst", vertelt Danny. "Die hebben we zelf fijngedraaid en daar hebben we een lekkere vulling van gemaakt met roomkaas, erwtjes en kruiden erin."

De smaak van kruidenkaas overheerst en hij is erg machtig. Maar of de spinaziebol ook gezond is? “Hij bestaat voor de helft uit spinazie en voor de helft uit roomkaas. Dus hij heeft wel wat sociale calorietjes”, lacht Danny. “Maar hij is wel vegetarisch.”

Brabantse borrelplank

Vrijdagavond werd de Dutch Food Week officieel geopend. In Brabant werd die afgetrapt met een Bewust Bourgondische Borrelplank, die door Danny op de bakfiets door de stad gereden werd. Naast de spinaziebollen lagen er nog meer hapjes op de borrelplank, die allemaal gemaakt zijn door boeren, tuinders en koks van Brabantse bodem. De aflevering van 'Lekker van Streek' waarin Danny de spinaziebol maakt is terug te kijken op onze website en op de streamingdienst Brabant+.