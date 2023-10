112-liveblog: fietser zwaargewond • verdachten Berlicum 17- en 16-jarigen

23.06

Het veulen dat gistermiddag in een sloot belandde aan de Brugseheide in Valkenswaard is overleden. Dat werd gisteravond bekend. Het dier, dat drie maanden jong was, was door de afrastering gekomen. Vervolgens liep het een meter of vijftig door het water, maar daarna kon het veulen niet meer verder. Iemand die dit zag, waarschuwde de brandweer. Die kon het dier naar de kant halen. Het veulen was gewond aan de achterbenen. Later op de dag kwam alsnog het bericht dat het dier overleden was.