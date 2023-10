Buurt heeft al langer last van jongeren: 'Schieten gaat te ver'

Zaterdagochtend was de rust teruggekeerd aan het Braakven in Berlicum (foto: Noël van Hooft). Bewoners van het Braakven hebben al langer last van de jongeren in hun buurt (foto: Noël van Hooft). Volgende 1/2 Zaterdagochtend was de rust teruggekeerd aan het Braakven in Berlicum (foto: Noël van Hooft).

Bewoners van het Braakven in Berlicum, waar vrijdagavond werd geschoten, zeggen al langer last te hebben van ruziënde jongeren in hun buurt. "Ik ben wel verbaasd dat er nu geschoten is", vertelt een man die zaterdagochtend zijn hond aan het uitlaten was. "Ik ben echt geschrokken dat jeugd van 15, 16, 17 jaar dit doet. Ruzie hebben kan, maar schieten gaat te ver."

Volgens een man staan de tieners in de buurt bekend als 'wat baldadig' en 'steken ze altijd vuurwerk af'. Maar soms gaat het ook weleens verder dan dat: "Laatst is er bij iemand, die weleens over hen klaagt, een raam ingegooid met een blik bier."

"Ik hoorde flinke ruzie op straat."

Een buurtbewoonster hoorde vrijdagnacht ineens een knal toen ze in bed lag. "Ik dacht eerst dat het vuurwerk was. Ik heb ook maar één knal gehoord. Ik hoorde flinke ruzie hier op straat." Waar die ruzie het over ging, heeft ze niet gehoord. De vrouw is behoorlijk geschrokken. "Het is gek dat dit hier gebeurt en dat heel de straat dan ineens vol politie staat. Er bevinden zich hier op het fietspad vaak hangjongeren, maar die heb je overal. Ik heb er eigenlijk nooit last van gehad." Vanwege de schoten werden drie minderjarige verdachten aangehouden. Twee kort na het schieten, een later in de nacht. De ruzie zou hebben plaatsgevonden in de buurt van de Theresiaschool. De aanleiding voor de ruzie is nog niet duidelijk. LEES OOK: Schoten tijdens ruzie tussen groepen jongeren, 3 minderjarigen aangehouden

Een van de twee scooters werd in beslag genomen na de schietpartij in Berlicum (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).