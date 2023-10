Voetballer in de clinch met NAC-fans na ziekteverwensing dochter

Voetballer Kevin van Veen die speelt voor FC Groningen provoceerde vrijdagavond de aanhangers van NAC Breda met het uitbundig vieren van zijn gelijkmaker. De scheidsrechter legde de wedstrijd even stil en Van Veen kreeg een gele kaart voor zijn uitdagende gedrag. Na de wedstrijd verklaarde speler Kevin zijn gedrag. "Voorafgaand aan de wedstrijd riepen de NAC supporters dat mijn dochtertje een dodelijke ziekte moest krijgen", vertelde de geboren en getogen Eindhovenaar aan RTV Noord.

Uiteindelijk verloor FC Groningen de wedstrijd tegen NAC met 3-2. Na afloop van het duel ging het bij Groningen niet alleen over het resultaat, maar ook over de wisselwerking tussen spits Kevin van Veen en het NAC-publiek. Het provocerend vieren van Kevin van Veen kwam niet uit de lucht vallen.

Nare berichten

Het toewensen van een nare ziekte voor Kevins dochter vanaf de NAC-tribune gingen aan dit uitbundig vieren van zijn doelpunt vooraf. De doelpuntenmaker vervolgt: 'Ik ben 32 jaar oud en moet het misschien beter doen, maar er zitten mensen op de tribune die dit soort dingen roepen en misschien zelf wel kinderen hebben. Ik juich dan hoe ik juich, en heb dan echt schijt aan zulke mensen."

Het waren niet de eerste nare berichten die de geboren Eindhovenaar ontving. Eerder deze week deelde de spits op zijn sociale media al een haatdragend bericht dat hij ontving over zijn nog ongeboren kind. 'Ik ben een mens en ik heb emotie. Ik ben misschien iets te ver gegaan in mijn provocerende gedrag', klinkt hij schuldbewust.

Statement

Trainer Dick Lukkien van FC Groningen kon begrip opbrengen voor het gedrag van Van Veen. "In emotie doe je soms dingen waar je later vraagtekens bij kan zetten. Aan de andere kant moeten wij misschien eens een statement maken over het feit dat je niet alles kan roepen. Over iemands kinderen beginnen gaat veel te ver."

In Breda is overigens de ergernis over de uitspraken van Kevin groot. "Ik was zelf in het stadion en heb niks kwalijks gehoord dat naar Kevin is geroepen", zegt voorzitter Martijn Koks van de NAC supportersstichting Breda Loco's. "Misschien heeft een enkeling iets geroepen dat kan. Ik sluit ook niet uit dat er niks geroepen is en Kevin het gebruikt als excuus voor zijn provocerende gedrag. " Op sociale media wordt deze mening onder NAC-supporters breed gedeeld.