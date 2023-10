Peter Gillis mag voor meer dan 100.000 euro beslag leggen op Nicol Kremers

De rechter van de rechtbank Noord-Nederland heeft bepaald dat Peter Gillis voor 104.000 euro beslag mag leggen op rekeningen én spullen van Nicol Kremers. Gillis claimt zo’n 1,7 miljoen euro van zijn ex. Volgens Gillis zou zijn ex zich niet houden aan de voorwaarden van een overeenkomst die de voormalige geliefden hebben getekend, waarin staat dat zij niks over hun relatie mag zeggen.

Redactie Geschreven door