RKC wilde winnen voor Etienne Vaessen, maar verliest van Almere: 'Zonde'

RKC Waalwijk heeft zijn vijfde nederlaag in zeven competitiewedstrijden geleden. De ploeg van trainer Henk Fraser werd zaterdagavond met 1-0 geklopt door Almere City FC en ze blijft zo op zes punten staan.

Bij RKC stond Jeroen Houwen onder de lat. Hij verving keeper Etienne Vaessen, die vorige week zaterdag in het duel met Ajax buiten bewustzijn raakte na een botsing met Brian Brobbey. De wedstrijd in Waalwijk werd hierop gestaakt.

De RKC-spelers waren vrijdag nog op bezoek geweest bij de ongelukkige doelman. In Almere toonden ze aan dat ze ook met hun gedachten bij hem zijn: zij kwamen het veld op in speciale shirts. De Waalwijkse aanhang stak de herstellende doelman een hart onder de riem met een spandoek met daarop 'Vaessen onze held'.

Een overwinning had ook Vaessen goed gedaan, maar daarvoor dwong RKC te weinig af. Almere City FC had voldoende aan een treffer van Thomas Robinet. De Fransman kon in de 32e minuut alsnog binnenschieten nadat Houwen had gered op een slim intikkertje van Yann Kitala. De bal kwam vervolgens via een voorzet van Sherel Floranus terecht bij Robinet.

De formatie van coach Henk Fraser zocht in de slotfase naar de gelijkmaker, maar ze creëerde weinig kansen. Chris Lokesa schoot nog wel van dichtbij over. Voor Almere City FC, dat vorig seizoen uitkwam in de Keuken Kampioen Divisie, betekende de 1-0 de tweede competitiewinst in de Eredivisie.

'Mentaal dingetje'

RKC-aanvoerder Michiel Kramer betreurde de verliespartij. “Ik wil het niet als excuus gebruiken”, reageerde hij ESPN, “maar ik denk dat het een mentaal dingetje is geweest. We hebben deze wedstrijd verloren op beleving en bezieling. En dat had niet moeten gemogen na wat er vorige week was gebeurd. We hadden het graag voor Etienne anders willen hebben. Zonde.”

