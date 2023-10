Marathonrecord in Eindhoven, maar nog lang niet de snelste

De marathon in Eindhoven is zondag sneller gelopen dan ooit. De Keniaan Kipkemoi deed er om precies te zijn 2 uur, 4 minuten en 51 seconden over. Daarmee staat Eindhoven op de veertiende plek van snelste marathons op de wereld. De snelste marathontijd ooit werd een jaar geleden gelopen in Berlijn. De winnaar was daar bijna vier minuten sneller.

De belangrijkste marathontijden zijn: Marathon (1) Berlijn heeft het snelste parcours 2.01.09

Marathon (5) Rotterdam heeft het snelste parcours in Nederland 2.03.36

Marathon (14) Eindhoven klimt met naar de 14e plek met 2.04.51 Eindhoven is met dit parcoursrecord een plekje naar boven opgeschoven. De winnaar van zondag was bijna een minuut sneller dan de snelste loper een jaar geleden. De tijd die zondag in Eindhoven gelopen werd, was in 2003 een wereldrecord geweest. Toen liep de Keniaan Paul Tergat 2.04.55. Dat was een verbetering van 40 seconden. De snelle marathons hebben weinig hoogtemeters en liggen vaak beschut door gebouwen. Het helpt ook wanneer er brede straten zijn zodat lopers maar ook publiek elkaar niet in de weg zitten. Het Stratumseind in Eindhoven staat bekend om haar drukke gezelligheid, maar dat maakt hem meteen ook berucht voor de deelnemers die ongehinderd een snelle tijd willen neerzetten.