Bezorgde Bredase Historicus: 'Oorlog in Israël gaat veel levens verwoesten'

Met buikpijn volgt de Bredase historicus en Midden-Oostenkenner Tineke Bennema de ontwikkelingen in Israël die strijdt tegen Hamas. "Mijn schoonfamilie woont in Palestina en ik heb daar veel vrienden wonen. Ook zij hebben de gruwelijkheden die nu gebeuren in Israël niet zien aankomen."

"De spanning is al 75 jaar te snijden sinds de Israëlische staat werd uitgeroepen. Sindsdien voelen de Palestijnen zich gekoloniseerd door de Israëlisch kolonisten", legt Tineke uit "Het is nog nooit eerder gebeurd dat Israël op eigen grondgebied zo grootschalig is aangevallen. Dit is echt een vernedering." Die eventuele euforie over deze verrassingsaanval is waarschijnlijk van korte duur. "Voor zover het nu nog niet gebeurd is, volgt hier een bloedige vergeldingsactie op. Mijn schoonfamilie zit met angst en beven in hun woningen. Dit gaat aan alle kanten heel veel slachtoffers kosten."

"Dat burgers willekeurig op straat gedood worden dat was tot dit weekend ondenkbaar."

Zelf heeft Tineke ook een paar jaar in Palestijnse gebieden gewoond met haar gezin. "Omdat er altijd een spanning hing is iedereen gehard geraakt. Maar het gruwelijke geweld zoals er nu is op het grondgebied van Israël is ongekend. Dat burgers willekeurig op straat gedood worden dat was tot dit weekend ondenkbaar." Tineke kan de enorme woede onder de Palestijnen wel uitleggen. "Het zijn altijd de Palestijnen geweest die in hun beleving vernederd en onderdrukt zijn. De laatste tijd werd de spanning vergroot door provocerend gedrag. Joden bezochten Palestijnse religieuze plekken om daar schapen te slachten. En als er doden vielen door het optreden van militairen was dat nooit aan de Israëlische kant. Dat er ondertussen vredesonderhandelingen zijn met Saoedi Arabië zonder de Palestijnen daarbij te betrekken, helpt ook niet."

"Wat er nu gebeurt, schreeuwt om vergelding."