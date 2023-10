Keeper met hoofdwond naar ziekenhuis na botsing met speler

De keeper van FC Engelen 4 is zondagmiddag gewond geraakt bij een botsing met een tegenstander van RKDVC 11. Hij werd bij de klap op zijn hoofd geraakt. Een traumahelikopter landde op het veld. De keeper is naar het ziekenhuis gebracht voor een operatie, omdat er mogelijk sprake van inwendig hersenletsel was. "We hopen op volledig herstel."

Bestuurslid Wim van Sambeek van de Bossche voetbalclub meldt zondagavond dat de operatie van de keeper goed is verlopen. "Hij wordt nog wel een tijdje in slaap gehouden. We hopen op volledig herstel, maar dat is voor nu afwachten."

De botsing gebeurde tijdens een competitiewedstrijd tegen RKDVC 11. Het duel werd hierna gestaakt, de stand was toen 0-0.

'Vervelend ongeluk'

Van Sambeek noemt het een vervelend ongeluk. “Je kunt het vergelijken met de botsing tussen Etienne Vaessen en Brian Brobbey, in de wedstrijd van vorige week zaterdag tussen RKC en Ajax. Onze keeper ging voor de bal en werd aan zijn hoofd geraakt door een been, voet of wat dan ook van een speler van RKDVC. Iedereen had al snel in de gaten dat het foute boel was. De tegenstander was ook behoorlijk ontdaan.”

Omdat de ernst van de situatie direct duidelijk was, werd meteen 112 gebeld. Een traumahelikopter landde op het veld. “Dat gebeurde gelukkig allemaal heel snel. Ondertussen zorgde een van de spelers van ons vierde team, die een militaire achtergrond heeft, dat de rust werd bewaard. Ook verleende hij samen met een andere speler eerste hulp”, vertelt Van Sambeek.

Nadat de keeper naar het ziekenhuis in Tilburg was gebracht, werden spelers en andere betrokkenen van beide teams bijgepraat over zijn toestand. Van Sambeek: "Er was een zwelling geconstateerd op het hoofd en is er mogelijk inwendig hersenletsel opgetreden." Na overleg met de KNVB en tegenstanders werden twee andere wedstrijden van FC Engelen afgelast. “We zijn heel blij dat al deze partijen begrip hebben getoond en medewerking hebben verleend. Echt heel fijn”, laat Van Sambeek ook nog weten.