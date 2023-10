Peter Bosz krijgt zijn zin: Noa Lang gaat niet naar Oranje

PSV'er Noa Lang viel zondag in de wedstrijd tegen Sparta geblesseerd uit. In de eerste helft werd hij al gewisseld, omdat de aanvaller last had van een blessure. Peter Bosz, de trainer van de Eindhovense club, sprak na afloop de wens uit dat zijn aanvaller zich maandag niet hoeft te melden bij het Nederlands Elftal. Later op de avond werd hij op zijn wenken bediend. Lang heeft zich afgemeld en kan nu in Eindhoven aan zijn herstel werken.

Na een ruim een halfuur zat de wedstrijd er voor Noa Lang al op, omdat hij last had van een hamstringblessure. Dat was voor hem niet de eerste keer dit seizoen. “Dit is de derde keer dat hem dit overkomt”, vertelde Peter Bosz na afloop. “Dat is ernstig. Hij kon niet meer sprinten en dat is toch wel nodig. En natuurlijk is er een kans dat de blessure erger wordt als je hem in het veld laat staan.”

