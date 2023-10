Dit is waarom Eftelingbezoekers geld jatten uit wensbronnen

Steeds vaker verschijnen er foto's en video's van bezoekers die geld proberen te pakken uit de wensbronnen in de Efteling. Er lijkt een nieuwe trend te ontstaan ziet ook gedragswetenschapper Kees Keizer. Hij zegt dat mensen geen schaamte kennen tegenover het attractiepark in Kaatsheuvel en komt met een mogelijke oplossing.

Zaterdag probeerde een bezoeker met een touwtje met een magneet eraan geld op te vissen uit een wensbron. In augustus verschenen er ook al beelden van iemand die met korte broek een wensvijver in stapte om geld eruit te halen. Volgens de Efteling komt dit soort situaties vaker voor.

Geld pakken van de Efteling lijken de mensen niet erg te vinden omdat het pretpark best veel geld vraagt voor een toegangskaartje. “Geld is de laatste tijd sowieso een dingetje”, doelt Keizer op de inflatie.

Volgens Keizer hebben deze bezoekers geen moreel besef. “Ze denken dat ze het geld afpakken van de Efteling. Zij beseffen niet dat ze een wens van een klein kind afpakken of nog erger geld van het goede doel.” Want het geld dat wordt gegooid in de wensbronnen gaat naar goede doelen: Save The Children dat kinderen in crisissituaties helpt en Villa Pardoes, een vakantieverblijf voor ernstig zieke kinderen.

Wel vreest hij voor een domino-effect. “Als mensen dit vaker gaan zien bij anderen dan gaan ze dat gedrag kopiëren. Vooral jongeren kunnen dan gaan denken dat dit een slimme manier is om geld te verdienen. Als ze dit vijf keer hebben gezien, gaan ze het normaal vinden.”

De Efteling zegt voorlopig niet hard in te grijpen tegen deze ‘graaiers’. “We hebben niet de bedoeling mensen uit ons park te zetten. Wel spreken we deze mensen aan. Zodra we vertellen dat het geld voor het goede doel is, komen ze tot inzicht.”

Eind augustus stapte een man in de wensbron, ogenschijnlijk was hij op zoek naar geld zo is in onderstaande video te zien.