Efteling-bezoeker hengelt muntgeld op bij bootjesattractie met magneet

Opnieuw is er iemand bij de Efteling betrapt terwijl hij op jacht was naar muntgeld dat door andere bezoekers in het water was gegooid om zo een wens te doen. Hij viste zaterdag met een touwtje met daaraan een magneet muntjes op uit het water bij de bootjesattractie Sirocco.

Foto's van de bezoeker zijn te zien op Loopings. De Efteling laat zondag weten dat ze niet op de hoogte is van de hengelactiviteiten van de man.

In korte broek in de Wensbron

Eind augustus maakte iemand het wel heel bont. Hij stapt in zijn korte broek de Wensbron in, die vlakbij de attractie Gondoletta staat. Vervolgens graaide naar het geld, terwijl hij tot aan zijn knieën in het water stond.

"Het gebeurt wel vaker dat mensen geld weghalen uit het water", zegt een woordvoerster van de Efteling zondag. "Als we het zien, spreken we ze er altijd op aan en leggen we uit dat het geld bestemd is voor het goede doel. Meestal komen ze dan wel tot inzicht."

De 'graaiers' worden nooit uit het park gezet. "Dat is niet onze intentie", aldus de woordvoerster. "We willen dat iedereen een fijne tijd heeft hier."

Goede doelen

Parkbezoekers kunnen een muntje in de Wensbron vlakbij de Gondoletta-vijver gooien en vervolgens een wens doen. De put werd geopend op 21 mei 1985 door Prinses Juliana en Anton Pieck. Het geld gaat naar Save the Childeren.

Muntjes die op een andere plek in het attractiepark in het water worden gegooid, zijn bestemd voor Villa Pardoes.

LEES OOK: Efteling-bezoeker klimt in de Wensbron om er geld uit te vissen: 'Asociaal'