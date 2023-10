Brand werd brandweerlieden bijna fataal: 'Soms eerder stoppen met blussen'

De enorme brand drie jaar geleden bij een transportbedrijf in Hapert staat bij velen waarschijnlijk nog op het netvlies. Een uur nadat de brand geblust leek te zijn, laaide het vuur plotseling toch weer heftig op, terwijl de brandweermannen nog op het dak stonden. Uit onderzoek blijkt nu dat het beter was geweest om te stoppen met blussen. "Dan houdt het op en is het pand verloren", legt onderzoeker Jo van Hoef uit in een documentaire over de brand, die brandweer Brabant-Zuidoost deelt op YouTube.

De vluchtweg was een hoogwerker, maar die gaf een storing. Een andere hoogwerker vloog in brand. En de portofoons waren ook nog eens kapot. Terwijl de vlammen om zich heen grepen en het 13 meter hoge dak bijna instortte, konden de mannen uiteindelijk beneden komen doordat hun collega’s ladders tegen het pand zetten.

In de drie kwartier durende film gaan de brandweerlieden terug naar de bewuste dag in mei 2020. De brand brak uit tijdens werkzaamheden op het dak. De brandweerlieden wisten het vuur binnen een paar minuten te blussen en gaven elkaar nog complimenten voor het snelle werk. Maar tijdens een nacontrole op het dak laaide het vuur heftiger dan ooit op.

Het is een wonder dat er geen slachtoffers zijn gevallen. Daarom heeft de brandweer de situatie onderzocht. Er is een animatie gemaakt van de opslagloods en brandweerlieden delen hun verhalen. Daar is een documentaire van gemaakt, in de hoop dat collega's beter voorbereid zijn bij een soortgelijke brand.

De brandweer komt tot de conclusie dat ze al eerder een stap terug had moeten doen. Er was namelijk al vrij snel duidelijk dat er geen redden meer aan was. Onderzoeker Jo van Hoof: “Het was een heel groot complex, veel groter dan we gewend zijn. En dan ga je vanuit je ervaring die je hebt zoiets bestrijden op de automatische piloot. Maar soms moet je even stoppen en nadenken", legt onderzoeker Jo van Hoef uit.

"Soms komen we dan tot de conclusie dat we geen inzet moeten doen, voor onze eigen veiligheid", vult onderzoeker Frank van Oorschot aan. Dan houdt het op voor ons en dan is het pand verloren. Maar dat was hier hoe dan ook gebeurd.”