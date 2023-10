85 aangiftes na slooptocht door Rosmalen en Den Bosch

Na de slooptocht van een man in Rosmalen en Den Bosch waarbij vooral auto's, tankstations en geldautomaten werden vernield, heeft de politie tot nu toe 85 aangiftes van vernieling ontvangen. Voor de vernielingen werd vrijdagochtend een man van 31 uit Den Bosch aangehouden. Hij blijft in elk geval nog veertien dagen vastzitten, zo bepaalde de rechter-commissaris maandag bij zijn voorgeleiding.

Uit onderzoek moet volgens de politie nog blijken of alle 85 aangiftes inderdaad gelinkt kunnen worden aan deze zaak. Dat onderzoek loopt nog.

Hoe de dader tijdens zijn urenlange slooptocht die donderdagavond laat begon, te werk ging, blijft onduidelijk. Zo maakt de politie niet bekend waarmee hij de ruiten van auto's, displays van tankstations en ook geldautomaten vernielde. Een van de gedupeerden had het vrijdag over een moker waarmee was ingeslagen op zijn auto. Hij meende op zijn auto de afdruk van een hamer te herkennen.

Vrijdag werd al duidelijk dat de man zich tijdens zijn kilometerslange slooptocht op een fiets verplaatste. Toch wist hij urenlang uit handen van de politie te blijven. Na zijn aanhouding maakte de politie bekend dat de verdachte verward gedrag vertoonde.

LEES OOK:

Tankstation, pinautomaten en tientallen auto's vernield, man (31) opgepakt

Spoor van vernieling in Den Bosch: de ravage in beeld

Vernielingstocht van verwarde man begint met vuurwerk afsteken in de Gamma

Ook een autodealer moest het ontgelden: