MMA-legende Conor McGregor steunt zieke Robbie Hageman: 'Ik bid voor je'

De ernstig zieke kickbokser Robbie 'The Rabbit' Hageman uit Nuenen krijgt een hart onder de riem van niemand minder dan MMA-legende Conor McGregor. Op Instagram heeft McGregor 46,8 miljoen volgers. Hageman wilde graag dat McGregor de inzamelingsactie voor zijn behandeling in de Verenigde Staten zou delen. "Ik bid voor je, Robbie", schrijft de wereldberoemde vechtsporter in een persoonlijk bericht aan Hageman.

“Hij heeft een groot bereik," reageert Robbie Hageman. "Als iedereen een euro geeft, ben je multimiljonair. Dan kun je heel veel mensen helpen. Al zou iedereen 1 cent doneren, zit je ook op 4,5 ton.” Robbie Hageman werd eerder twee keer wereldkampioen kickboksen. Bij toeval werd in 2019 een hersentumor ontdekt. Dat gebeurde na een verplichte MRI-scan nadat hij knock-out was gegaan bij een kickbokswedstrijd. Na een lang traject met operaties en een chemobehandeling kunnen de artsen in Nederland hem niet verder helpen. Hij zal naar verwachting nog maximaal vijf jaar leven. Robbie richt zich daarom op een behandeling bij een specialist in Amerika, waarmee zijn leven in het beste geval met dertig jaar wordt verlengd.

De behandeling van 475.000 euro is gestart. Inmiddels is er ruim 200.000 euro gedoneerd. In het verleden trainde Hageman met de wereldberoemde vechter McGregor. De Ier wilde werken aan zijn staande technieken, zoals stoten, trappen en knieën. Pas later werd de tumor ontdekt. De MMA-vechter deelde toen een video om hem te steunen. Hageman is blij dat Conor McGregor de doneeractie deelt met zijn volgers. “Hij heeft mij toen gezegd: 'Ask me anything'." Hageman mocht hem dus vragen wat hij wilde. "Dus ik heb hem ook wat gevraagd." Hageman stuurde hem een link van de crowdfundingsactie en plaatste er de volgende tekst bij: 'Door het alleen maar te delen, zou het waarschijnlijk mijn leven kunnen redden'. Een tijdje hoorde Hageman niets, totdat het bericht maandag gedeeld werd.

"Er zijn al 7000 mensen die een donatie hebben gedaan."