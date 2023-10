Ouder echtpaar oog in oog met insluipers die geld en sieraden stelen

Een oudere man en vrouw uit Oosteind kregen deze zomer de schrik van hun leven toen bleek dat er twee inbrekers in huis waren. Terwijl het echtpaar in de tuin aan het werken was, slopen twee mannen hun huis in. Toen de man en vrouw even later naar binnen gingen, stonden ze oog in oog met de inbrekers.

Het gebeurde op 2 juni aan de Provincialeweg in Oosteind bij Oosterhout. De inbrekers liepen al eerder in de buurt rond, zo blijkt uit camerabeelden op straat. Waarschijnlijk om de omgeving te verkennen. Daarna ging een van de mannen naar het huis van het echtpaar. Op camerabeelden van de deurbel is de man te zien bij de voordeur. Hij probeert uit te vinden of de bewoners thuis zijn en kijkt ook nog heel even recht in de camera. De bewoners zagen zelf niet dat er iemand voor de deur stond, omdat ze in de tuin waren. De man en ook zijn handlanger weten uiteindelijk het huis in te sluipen, waar ze op zoek gaan naar waardevolle spullen. Ze vinden sieraden, waaronder een gouden armband, horloge en ringen van de gouden bruiloft van het echtpaar. Ook ontdekken ze contant geld. Als de bewoners nietsvermoedend naar binnen gaan, krijgen ze de schrik van hun leven. Ze staan oog in oog met de inbrekers, die in paniek raken. De mannen gaan er snel vandoor en nemen de buit mee. Opsporingsprogramma Bureau Brabant besteedt maandagavond aandacht aan de zaak. De politie is benieuwd of de sieraden ergens te koop zijn aangeboden. Ook is de politie op zoek naar mensen die de inbrekers herkennen.